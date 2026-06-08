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ZDF-Programmänderung ab Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26 Mi., 10.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files Film von Lucas Eiler, Tim Gorbauch und Alina Reissenberger Kamera: Leonard Bendix, Marius Klohn, Norman Kriese, Sebastian Wagner Deutschland/Frankreich 2026 Im Streaming: 10. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 9. Juni 2031 Woche 29/26 So., 12.7. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Herzkino (VPS 20.14/HD/AD/UT) Frühling - Ein Zebra im Gepäck Katja Baumann Simone Thomalla Adrian Steinmann Kristo Ferkic Pfarrer Sonnleitner Johannes Herrschmann Lilly Engel Julia Willecke Cathrin Zerbe Dagny Dewath Greta Zerbe Theresia Vajkoczy Lotti Zerbe Lilli Schweiger Tommy Lamprecht Ron Antony Renzenbrink und andere Schnitt: Moune Barius Musik: Johannes Brandt, Siggi Mueller Kamera: Christof Oefelein Buch: Natalie Scharf Regie: Thomas Kronthaler (Erstsendung 4.2.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 18. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 18. Juli 2027 ("Herzkino: Ein Sommer in der Bretagne" entfällt.)

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