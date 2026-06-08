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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26

Mi., 10.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files
          Film von Lucas Eiler, Tim Gorbauch und Alina Reissenberger
          Kamera: Leonard Bendix, Marius Klohn, Norman Kriese, Sebastian Wagner
          Deutschland/Frankreich 2026
          Im Streaming: 10. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 9. Juni 2031



Woche 29/26

So., 12.7.

Bitte Programmänderung beachten:

20.15     Herzkino   (VPS 20.14/HD/AD/UT)
          Frühling - Ein Zebra im Gepäck

          Katja Baumann 	Simone Thomalla 
          Adrian Steinmann 	Kristo Ferkic 
          Pfarrer Sonnleitner 	Johannes Herrschmann 
          Lilly Engel 	Julia Willecke 
          Cathrin Zerbe 	Dagny Dewath 
          Greta Zerbe 	Theresia Vajkoczy 
          Lotti Zerbe 	Lilli Schweiger 
          Tommy Lamprecht 	Ron Antony Renzenbrink 
          und andere 	

          Schnitt: Moune Barius
          Musik: Johannes Brandt, Siggi Mueller
          Kamera: Christof Oefelein
          Buch: Natalie Scharf
          Regie: Thomas Kronthaler
          (Erstsendung 4.2.2024) 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 18. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 18. Juli 2027


("Herzkino: Ein Sommer in der Bretagne" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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