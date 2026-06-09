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"auslandsjournal" im ZDF: Spezial-Ausgabe und Doku zu USA, Mexiko und die WM

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Mainz (ots)

Einen Tag vor Beginn der Fußball-WM im Aztekenstadion sendet das ZDF-"auslandsjournal" am Mittwoch, 10. Juni 2026, 22.15 Uhr, aus Mexiko. Moderatorin Alica Jung misst dem Gastgeber-Land das WM-Fieber. Sie ist unterwegs in Mexiko-Stadt, der vibrierenden Mega-City und Austragungsort des WM-Auftaktspiels zwischen Mexiko und Südafrika. Wie die Vorfreude auf das größte Fußballfest der Welt überschattet wird von Trumps aggressiver Handels- und Außenpolitik, das beleuchtet zudem die "auslandsjournal"-Doku "Foulspiel unter Freunden – USA, Mexiko und Kanada vor der WM" – bereits jetzt zu sehen in Web und App des ZDF sowie am späten Mittwochabend, 10. Juni 2026, ab 0.45 Uhr im ZDF.

"auslandsjournal spezial": Mexiko im WM-Fieber

Im "auslandsjournal spezial" zeigt Alica Jung die Facetten von Mexiko-Stadt, trifft Fußballfans aus aller Welt, besucht den größten Trikot-Schwarzmarkt Lateinamerikas und geht gemeinsam mit einer lokalen Food-Influencerin kulinarische Abenteuer ein. Doch auch die schwierigen Seiten des Gastgeberlandes kommen zur Sprache: die Gentrifizierung in der ganzen Stadt, die permanent zu Spannungen und Protesten führt; der Raubbau an den Süßwasser-Reserven der Kapitale; die Gewalt der mächtigen Drogen-Kartelle, die ganze Städte kontrollieren und denen hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen sind.

In Guadalajara, einem weiteren WM-Spielort, trifft Alica Jung Angehörige von Vermissten und geht mit ihnen auf Spurensuche. Sie ist unterwegs mit Spezialeinheiten der Polizei, die mit Hightech, Robo-Hunden und Drohnen die WM und ihre Besucher schützen sollen. Und sie trifft Mexikaner, die sich fragen, warum ihr Land eigentlich sicher ist für Fußball-Fans, aber nicht für seine eigene Bevölkerung.

Dazu gibt es einen Blick über die Landesgrenzen hinaus: mit den USA, Kanada und eben Mexiko sind drei politisch, kulturell und gesellschaftlich sehr unterschiedliche Partner Gastgeber der Fußball-WM, die sich in zunehmender Abneigung gegenüberstehen.

auslandsjournal – die doku: Foulspiel unter Freunden

USA, Mexiko und Kanada sind gemeinsam Gastgeber der WM – und dennoch setzt US-Präsident Donald Trump seine Nachbarn weiterhin mit Zöllen, Zäunen und "America First" unter Druck. "auslandsjournal – die doku: Foulspiel unter Freunden" blickt hinter die Kulissen dieses Turniers – und zeigt ein Nordamerika, in dem Sport und Politik enger miteinander verknüpft sind, als es auf den ersten Blick scheint. ZDF-Korrespondent David Sauer erkundet in den drei WM-Gastgeberländern, wie die Politik auf den Alltag trifft: Am Rand von Mexiko-Stadt spielen Amateurteams im Krater eines erloschenen Vulkans – auf 2750 Metern Höhe. Kein Glamour, keine Millionen – nur Fußball als Teil der Gemeinschaft. Doch die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Zollpolitik sind spürbar, wie der Film am Beispiel eines mexikanischen Gastronomen in Philadelphia zeigt. In den USA entwickelt Professor John Charles Sorochan den idealen Rasen für die WM – damit der Ball unter allen Bedingungen optimal rollt. In Miami hat Weltstar Lionel Messi einen Fußball-Boom besonders in der Latino-Community ausgelöst. Und im kanadischen Vancouver steht ein Stadion auf dem Land der indigenen Squamish, für die Fußball mehr ist als ein Spiel – Teil eines größeren Kampfes um Sichtbarkeit, Rechte und Identität.

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