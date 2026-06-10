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ZDF-Recherchen: Name vermisster Deutschen findet sich in den Epstein-Files

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Mainz (ots)

Der Name einer seit 2015 verschwundenen Deutschen taucht in den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf. In den Dokumenten, die das US-Justizministerium freigegeben hat, finden sich E-Mails, die den Namen der zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 22-Jährigen enthalten. Ein mutmaßlicher Anwerber Epsteins versuchte offenbar, die junge Frau an ihn zu vermitteln. Nach Recherchen von ZDF-"Die Spur" und SPIEGEL schickte er im Jahr 2014 Epstein Fotos von ihr. Zudem bat er wohl um ein Flugticket und schrieb dazu: "Du wirst sie lieben". Ob eine Begegnung zustande kam, geht aus den Akten nicht hervor.

Nach Recherchen des ZDF-Dokuformats "Die Spur" und SPIEGEL verließ die junge Frau namens Michele im September 2015 mit einem Koffer die Wohnung ihrer Mutter. Danach verliert sich ihre Spur. Wohin sie unterwegs war, ist bis heute unklar. Angehörigen zufolge stand sie ab 2012 in Kontakt mit Daniel Siad, einem Schweden mit algerischen Wurzeln, der für Epstein offenbar als Rekrutierer arbeitete. Gegen Siad, der in den veröffentlichten Dokumenten mehr als 1800 Mal auftaucht, wird in Frankreich in anderen Fällen inzwischen wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung ermittelt. Siad bestreitet die Vorwürfe. Auf Anfragen des ZDF und des SPIEGEL reagierte er nicht.

Micheles Familie meldete die junge Frau im Oktober 2015 als vermisst. Die örtliche Polizei überprüfte daraufhin, ob Michele in einem angrenzenden Bundesland oder in einem Nachbarland aufgegriffen wurde – ohne Ergebnis. Eine aktive Suche sei einem Polizeisprecher zufolge nicht möglich gewesen, weil es keine Hinweise auf ein Verbrechen gegeben habe. Das ZDF und DER SPIEGEL nennen auf Wunsch der Familie weder Micheles Nachnamen noch ihren genauen Wohnort.

Noch im Frühjahr 2026 sagte die Polizei dem ZDF und dem SPIEGEL, eine öffentliche Fahndung nach Michele sei weiterhin nicht geplant. Inzwischen wollen die Behörden prüfen, ob ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verbrechens eingeleitet werden könne.

Jeffrey Epstein war ein verurteilter Sexualstraftäter, der zahlreiche Frauen und auch Minderjährige missbraucht hatte. Er beging 2019 im Gefängnis Suizid.

"Die Spur"-Sendung "Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files" ist ab sofort im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und läuft heute Abend, Mittwoch, 10. Juni 2026, 22.45 Uhr, linear im ZDF.

Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030/2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de">Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de">pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login) unter oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de">pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Hier finden Sie "Die Spur" im ZDF-Streaming-Portal.

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