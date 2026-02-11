SWR - Südwestrundfunk

Wandern und Berge: Die SWR1 "Für uns in Baden-Württemberg"-Tour

Vor Ort und live im Radio vom 6. bis 10. April 2026 täglich von 12 bis 16 Uhr unter anderem aus Calw, Haslach im Kinzigtal, Singen und Zwiefalten

SWR1 geht im Frühjahr 2026 wieder auf Tour durch Baden-Württemberg. Von Montag, 6. bis Freitag, 10. April 2026 macht die SWR1 "Für uns in Baden-Württemberg"-Tour unter anderem in Calw, Haslach im Kinzigtal, Singen und Zwiefalten Station. Unter dem Motto "Wandern und Berge" senden die Moderator:innen Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein täglich live mit einem mobilen Studio aus den jeweiligen Regionen.

Wandern und Berge

Täglich von 12 bis 16 Uhr steht das Programm ganz im Zeichen von Naturerlebnis, Bewegung und der landschaftlichen Vielfalt Baden-Württembergs. Die Moderator:innen sprechen mit Menschen vor Ort, stellen besondere Wanderwege, Ausflugsziele und landschaftliche Highlights vor und greifen Themen auf, die die jeweiligen Orte und ihre Umgebung prägen. Reporter Julian Hammerstein ist zusätzlich in den Regionen unterwegs und sammelt Eindrücke, Stimmen und Geschichten entlang der Tourstationen.

Die Stationen

Die geplanten Stationen der SWR1 "Für uns in Baden-Württemberg"-Tour 2026 sind am Montag, 6. April, Calw, am Dienstag, 7. April, Haslach im Kinzigtal, am Donnerstag, 9. April, Singen sowie am Freitag, 10. April, Zwiefalten. Der Ort für Mittwoch, 8. April wird noch bekanntgegeben.

Vom Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb

Die Tour führt durch sehr unterschiedliche Landschaftsräume - vom Schwarzwald über den Hegau bis zur Schwäbischen Alb - und zeigt Baden-Württemberg als vielfältiges Wander- und Bergland. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Höhenmeter und Aussichtspunkte, sondern auch die Menschen, Orte und Besonderheiten entlang der Wege. Die SWR1 "Für uns in Baden-Württemberg"-Tour bringt das Land direkt ins Programm - live, nah dran und mitten aus den Regionen.

Mobiles Studio

Vor Ort am mobilen Studio sind alle interessierten Menschen eingeladen, sich ein Bild von einer Radioproduktion aus nächster Nähe zu machen und mit den Moderator:innen und den Mitarbeitenden des SWR ins Gespräch zu kommen. Außerdem haben Besucher:innen der Radiosendung vor Ort gute Chancen, um beim "Baden oder Württemberg-Quiz" ein exklusives SWR1 DAB+ Radio zu gewinnen.

