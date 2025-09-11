NDR Norddeutscher Rundfunk

„Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens“ als beste Morgensendung mit Deutschem Radiopreis ausgezeichnet

Hamburg (ots)

Die beste Radio-Morgensendung des Jahres kommt von NDR 2: Bei der Verleihung zum Deutschen Radiopreis am Donnerstag, 11. September, ist der Sender für „Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens“ ausgezeichnet worden. Die Moderator*innen Elke Wiswedel und Jens Mahrhold nahmen den Preis entgegen, Laudatorin war Petra Schmidt-Schaller.

Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat die Preisträger ausgewählt.

NDR Intendant Hendrik Lünenborg:

„Mit ihrer authentischen Art und einem guten Gespür für ihr Publikum sind Elke und Jens ganz nah dran an den Menschen im Norden. Sie schaffen es jeden Morgen, relevante Themen verständlich einzuordnen und ihre Hörerinnen und Hörer zugleich mit Leichtigkeit in den Tag zu begleiten. ’Der NDR 2 Morgen’ ist eine ebenso unterhaltsame wie informative Sendung. Und die Auszeichnung mit dem Deutschen Radiopreis für die ‚Beste Morgensendung’ ist eine verdiente Würdigung dieser großartigen Arbeit, die zeigt: Radio ist und bleibt lebendig und relevant.”

In der Begründung der Jury des Grimme-Instituts heißt es: Elke Wiswedel und Jens Marhold schaffen bei NDR 2 jeden Morgen den Spagat zwischen guter Laune und journalistischem Anspruch. Schlagfertig, nahbar, informativ – mit Musik, einer sehr guten Themenauswahl und Geschichten, die hängenbleiben. Eine Morningshow, wie sie sein soll: frisch, echt, unverwechselbar und immer auf Augenhöhe.

Die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2024 wurde deutschlandweit live von öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern übertragen und im Netz gestreamt. Im NDR Fernsehen ist die Show zeitversetzt zu sehen, ebenso in weiteren Dritten Programmen der ARD.

