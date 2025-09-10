NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR: Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie „beste Kamera Information/Dokumentation“

Hamburg (ots)

Deutscher Fernsehpreis für eine NDR Produktion: Den Preis für die „beste Kamera Information/Dokumentation“ erhielt Bernd Hermes für den Mehrteiler „Roncalli – Macht der Manege“ von NDR (Federführung), WDR und SWR. Die Dokumentarfilm-Serie von Lukas Hoffmann und Simon Tanschek könnte einen weiteren Deutschen Fernsehpreis 2025 in der Kategorie „beste Doku-Serie“ bekommen. Die Auszeichnung in dieser Kategorie wird abends am 10. September verliehen.

„Roncalli – Manege der Macht“ erzählt mit privatem Archivmaterial, magischen Bildern und den Stars der Manege die Geschichte des in New York als „beliebtester Zirkus Europas“ gefeierten Stücks Popkultur made in Germany. Die packende Serie öffnet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, welch abenteuerlichen Weg Bernhard Paul gehen musste, um seinen Traum von einem Zirkus zu realisieren. Zum ersten Mal ließ Familie Paul, zu der auch TV-Star Lili Paul-Roncalli gehört, die Kameras so nah an sich heran: von Köln nach Mallorca und Wien bis nach New York.

Die Serie von NDR, WDR und SWR wurde produziert von UFA Documentary (Simon Tanschek und Marc Lepetit), Buch: Christoph Mathieu, Redaktion: Marc Brasse (NDR), Christiane Hinz (WDR) und Katharina Ringsgwandl (SWR). Die Produktion entstand mit freundlicher Unterstützung des ORF III, Bernhard Paul Traumfabrik GmbH, Neue Lloyd Filmdistribution GmbH, recherche-werkstatt, gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

Der Deutsche Fernsehpreis wird getragen von ARD, ZDF, RTL, SAT.1, MagentaTV und den Partnern Disney+, Netflix und Prime Video.

