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Fußball-Vielfalt: Sieben WM-Spiele an vier Tagen live im ZDF

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Mainz (ots)

Das zweite WM-Spiel der deutschen Mannschaft ist am kommenden Samstag, 20. Juni 2026, 22.00 Uhr, live im ZDF zu sehen. In den Tagen zuvor ist bei "sportstudio live" die ganze Vorrunden-Vielfalt dieser WM zu erleben. Von Montag, 15., bis Donnerstag, 18. Juni 2026, sind sieben Live-Spiele im ZDF zu sehen, darunter ein Primetime-WM-Abend mit den Partien Portugal – DR Kongo und England – Kroatien.

Doch zunächst richtet sich das WM-Angebot an die Nachtaktiven: In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni 2026 rückt bei "ZDFsportstudio: FIFA WM 2026" ab 23.45 Uhr die Partie in der Vorrunden-Gruppe H zwischen Saudi-Arabien und Uruguay in den Fokus, die in Miami ausgetragen wird (Moderation: Alexander Ruda, Kommentator: Oliver Schmidt). Ab 2.50 Uhr trifft dann in der Vorrunde-Gruppe G und live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal der Iran in Los Angeles auf Neuseeland (Kommentator: Martin Schneider).

Erster WM-Auftritt Österreichs nach 28 Jahren zu früher Stunde im ZDF

Wer den ersten WM-Auftritt von Österreich nach 28 Jahren WM-Abstinenz live sehen will, muss früh aufstehen und das ZDF einschalten: Das Team von Trainer Ralf Rangnick tritt am Mittwoch, 17. Juni 2026, 6.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, gegen Jordanien an. Zu "sportstudio live: FIFA WM 2026" begrüßt Moderatorin Amelie Stiefvatter die "Early Birds" unter den ZDF-Zuschauern ab 5.30 Uhr aus San Francisco. Eine halbe Stunde später wird das Spiel angepfiffen – in der San Francisco Bay Area ist es dann 21.00 Uhr. Gari Paubandt kommentiert das Spiel.

Das Highlight am Mittwochabend: England – Kroatien live im ZDF

Nach dem morgendlichen Frühstart geht es am Mittwoch, 17. Juni 2026, im ZDF am frühen Abend weiter: Von 18.00 bis 0.30 Uhr steht die nächste WM-Livestrecke in der mitteleuropäischen Primetime auf dem ZDF-Programm – mit der Übertragung der Partien Portugal – DR Kongo (Anstoß: 19.00 Uhr, Kommentatorin Claudia Neumann) und England – Kroatien (Anstoß: 22.00 Uhr, Kommentator: Oliver Schmidt). Zum Start in den Fußball-Abend meldet sich um 18.00 Uhr Moderator Jochen Breyer aus dem ZDF-WM-Studio in Berlin. Mit dabei ist erneut die Experten-Riege mit Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Ab 21.00 Uhr startet der Berichterstattungs-Vorlauf auf das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der von Thomas Tuchel trainierten "Three Lions" und der "Vatreni", der Feurigen aus Kroatien. Das Spiel in Dallas wird um 22.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und 16.00 Uhr Ortszeit angepfiffen.

Tschechien – Südafrika und Kanada – Katar am Donnerstag im ZDF

Am Tag darauf, am Donnerstag, 18. Juni 2026, öffnet das ZDF-WM-Studio in Berlin bereits um 17.05 Uhr. Dann begrüßen Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Expertin Friederike Kromp die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spiel Tschechien – Südafrika, das um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Atlanta angepfiffen wird. Als Gast im ZDF-WM-Studio ist Ernst Middendorp dabei, der als Fußball-Trainer mehrfach für Teams in Südafrika im Einsatz war. Sowohl die "Bafana bafana" als auch das tschechische Team um Bayer-Stürmer Patrik Schick stehen nach ihren Auftaktniederlagen gegen einerseits Mexiko, andererseits Südkorea unter Erfolgsdruck, wenn sie das Sechzehntelfinale noch erreichen wollen. Die Partie kommentiert Gari Paubandt. "sportstudio live" ist mit diesem ersten Spiel am Donnerstag bis 20.15 Uhr auf Sendung. Um 23.15 Uhr meldet sich dann Moderatorin Amelie Stiefvatter aus Vancouver. Dort startet um 0.00 Uhr die Partie von WM-Gastgeber Kanada gegen das Team aus Katar, WM-Gastgeber von 2022.

Die Highlights der Spiele auf sportstudio.de und ZDFheute.de

Wer die Spiele in der europäischen Nacht verpasst, findet ausführliche Zusammenfassungen online auf allen ZDF-Plattformen. Alle 104 WM-Spiele sind zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de präsent. Die neuesten Entwicklungen bietet während der Weltmeisterschaft rund um die Uhr der WM-Liveblog im Online-Nachrichtenportal ZDFheute und in der ZDFheute-App.

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