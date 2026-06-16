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Fortsetzung der ZDF/BBC-Naturdoku-Reihe "Terra X: Asien" im ZDF

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Mainz (ots)

Asien ist geprägt von unterschiedlichsten Lebensräumen wie Wüsten, Hochgebirgen und tropischen Regenwäldern – entsprechend groß ist die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. In insgesamt sieben Episoden zeigt die ZDF/BBC-Reihe "Terra X: Asien", wie Tiere in diesen Umgebungen leben und es einigen gelingt, sich an ein Leben in unmittelbarer Nähe zum Menschen anzupassen. Alle Folgen sind bereits im ZDF-Streaming-Portal verfügbar, ab Sonntag, 21. Juni 2026, 19.30 Uhr, sind die Folgen vier bis sieben im ZDF zu sehen.

Futtersuche und Kletterstunden: Wilder Dschungel

In Asien liegen viele gemäßigte und tropische Wälder, die sehr artenreich sind. Im südlichen Nepal gehen Tiger auf Beutezug, während sich Panzernashörner heftige Kämpfe liefern. In den Bergwäldern Chinas trainieren junge Pandabären ihre Kletterkünste. Auf Borneo sind Orang-Utans auf Partnersuche, und Asiatische Elefanten versuchen, auf Palmölplantagen Nahrung zu finden. Auf Sumatra lockt die bis zu drei Meter hohe Titanenwurz mit verblüffenden Tricks Käfer zur Bestäubung an. Am Sonntag, 21. Juni 2026, 19.30 Uhr, im ZDF.

Kampf und Kooperation: Wilde Ozeane

Mit tropischen und arktischen Küsten sowie den artenreichsten Korallenriffe der Erde bietet Asien eine enorme Vielfalt mariner Lebensräume. Der Kontinent grenzt an drei Weltmeere, in einigen Regionen gibt es extrem starke Strömungen. Riffhaie jagen koordiniert in Gruppen und liefern sich spektakuläre Verfolgungen. Riesige Mantas lassen sich an Putzerstationen reinigen, während Leuchtkalmare im Japanischen Meer mithilfe biolumineszenter Signale kommunizieren. Im Korallendreieck Südostasiens zeigen Seeschlangen und Makrelen sogar ein bemerkenswertes kooperatives Jagdverhalten. Am Sonntag, 28. Juni 2026, 19.30 Uhr, im ZDF.

Neue Lebensräume und Herausforderungen: Wilde Nachbarn

Auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent der Erde haben Tiere erstaunliche Wege gefunden, in direkter Nachbarschaft mit Menschen zu leben. In Zentralindien streifen Tiger auf der Jagd nachts durch die Millionenstadt Bhopal, während in Sri Lanka Asiatische Elefanten den Verkehr stoppen, um von Autofahrern Futter zu erbetteln. In einem Park in Bangkok leben rund 300 riesige Warane, und in Taipeh hat es sich ein Riesengleithörnchen in einer Schule gemütlich gemacht. Doch die vom Menschen geprägte Welt schafft ständig neue Herausforderungen: Nasenaffen müssen auf der Suche nach Nahrung beispielsweise durch Flüsse zu schwimmen, um Menschen aus dem Weg zu gehen. Am Sonntag, 5. Juli 2026, 19.30 Uhr, im ZDF.

Innovative Ideen: Hilfe für bedrohte Arten

Engagierte Menschen setzen sich in ganz Asien für den Schutz bedrohter Tiere ein. In Borneo werden in Gefangenschaft gehaltene Malaienbären auf die Auswilderung vorbereitet, während extrem seltene Arten wie die Java-Buschelster gezielt nachgezüchtet werden. In Indonesien testen Fischer neue Technologien, die verhindern sollen, dass seltene Arten in ihren Netzen landen. Auch in Hongkong und Sumatra entstehen innovative Lösungen – von Apps für nachhaltigen Fischkonsum bis hin zu Projekten, die medizinische Hilfe mit Regenwaldschutz verbinden. Im ZDF am Sonntag, 12. Juli 2026, 19.30 Uhr.

Die Sendungen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 – 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de. Weitere Informationen - Hier finden Sie die Presseinformation zu "Terra X: Asien" im ZDF - Die komplette Reihe "Terra X: Asien" im ZDF-Streaming-Portal - Terra X im ZDF-Streaming-Portal

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