Komplett live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport - vom 5. bis 09. November 2025: umkämpfter Deutschland Cup Frauen und Männer mit Kabinen-TV, Top-Team, rund 40 Stunden Live-Programm

Das größte deutsche Eishockey-Turnier ist in der 36. Auflage so wichtig wie noch nie. Der Deutschland Cup 2025 wird für die deutschen Nationalteams der Frauen und Männer vom 5. bis 9. November zum Schaulaufen für Olympia 2026. Es ist zugleich der Abschluss für beide National-Teams nach einem guten Jahr 2025. MagentaTV und MagentaSport zeigen alle 12 Partien aus Landshut live, exklusiv und kostenlos - dazu TV-Bilder sowie Ansprachen aus den Kabinen, Hintergrund-Storys, Top-Analysen. Näher als die TV-Zuschauer ist keiner beim Deutschland Cup, der im Turnier-Modus mit jeweils 4 Nationen bei den Frauen und Männern ausgetragen wird. MagentaSport zeigt mit der PENNY DEL und den Top-Events der deutschen Frauen, Männer und der Nachwuchs-Teams das beste Angebot im Eishockey. Mit MagentaTV als erfolgreicher TV-Plattform wird Eishockey einem Millionen-Publikum zugeführt.

Das hochkarätig besetzte Traditionsturnier, zum 3. Mal in Landshut, ist eine Art "Casting Show" für die Olympischen Winterspiele 2026. Zum 3. Mal gibt es einen Frauen- und Männer-Wettbewerb beim Deutschland Cup. Bei den Männern - Start am Donnerstag, 06. November - spielt Gastgeber Deutschland gegen Österreich, die Slowakei und Lettland um den Turniersieg. Der Bestplatzierte aus diesen 6 Partien gewinnt. Die deutschen Frauen, die den Deutschland Cup 2024 erstmals gewannen, beginnen am 5. November mit dem Duell gegen Frankreich (live ab 19 Uhr). Die weiteren Gegnerinnen kommen aus der Slowakei und Ungarn.

Der Deutschland Cup 2025 als wichtigster Härtetest für die Nationalmannschaften - für Bundestrainer MacLeod "eines der besten Frauenturniere weltweit"

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat seinen Kader bereits am vergangenen Sonntag bekanntgegeben - live und exklusiv bei MagentaSport. Der gebürtige Kanadier setzt auf einen bewährten Kern um die Kapitänin Daria Gleißner - 17 der 23 nominierten Spielerinnen standen auch bei der diesjährigen WM in Tschechien im Aufgebot. Bei der Kaderbekanntgabe hob MacLeod die Bedeutung des Deutschland Cups hervor: "Das Umfeld ist großartig, mit vielen Hockey-Fans, der Druck, auch der Mediendruck. Das ganze Umfeld. Das ist wahrscheinlich gerade eines der besten Frauenturniere weltweit!" Der deutsche Turniersieg in 2024, so MacLeod, soll wiederholt werden.

Im Männer-Team ist die Konkurrenz schon untereinander riesig. Kapitän Moritz Müller, Justin Schütz, Leon Hüttl, Leon Gawanke und weitere kämpfen um die Kaderplätze für das Olympische Turnier, zu dem auch NHL-Stars wie Leon Draisaitl zugesagt haben. In Landshut gilt: die deutsche Auswahl muss schnell funktionieren. Das Vorspielen beginnt am 6. November ab 19.15 Uhr mit der Partie gegen Lettland.

Am 7. November steht für die DEB-Frauen die Partie gegen die Slowakei auf dem Programm (live ab 18.30 Uhr). Beide deutschen Teams gehen am Samstag, 8. November, aufs Eis - die Frauen ab 14.15 Uhr gegen Ungarn und die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis ab 18.15 Uhr im Nachbarschaftsduell gegen Österreich. Am 9. November schließen die Männer den Deutschland Cup mit der Partie gegen Vorjahressieger Slowakei ab (live ab 14.15 Uhr). Die deutschen Männer streben ihren insgesamt elften Titel bei dem Traditionsturnier an - 2 Siege müssen es das mindestens sein.

"Road to Landshut": Bundestrainer Kreis am 3. November in der "Eishockey-Show"

Männer-Bundestrainer Harold Kreis wird seinen Kader für den Deutschland Cup 2025 am heutigen Mittwoch bekanntgeben. Am Montag, 3. November live ab 19.30 Uhr, wird Kreis in der "Eishockey-Show" zu Gast bei Sascha Bandermann und Basti Schwele sein. Der Fokus liegt auf dem Deutschland Cup, das Auswahlverfahren, gesetzte Spieler und Ziele des Bundestrainers. Nationalspielerin Laura Kluge wird zur Eishockey Show zugeschaltet sein

Deutschland Cup komplett live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV für alle Eishockeyfans - mit dem Fernsehpreis-gekrönten On-Air-Team

MagentaSport und MagentaTV übertragen alle Spiele des Deutschland Cup 2025 live, exklusiv und kostenlos mit rund 40 Stunden Programm, bieten dem Eishockeyfan das umfangreichste, innovativste und beste Eishockey-Programm! Komplett live aus Landshut mit viel Aufwand produziert. Für seine Eishockey-Live-Übertragungen aus der PENNY DEL wurde MagentaSport zuletzt mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Sascha Bandermann (Moderator aller Spiele), Basti Schwele (Kommentator DEB-Spiele Männer), Patrick Ehelechner und der noch für Nürnberg aktive Constantin Braun (Experten DEB-Spiele Männer), Michelle Teucke (Reporterin aller deutschen Spiele), Christoph Fetzer (Kommentator DEB-Spiele Frauen) sowie Ex-Nationalspielerin Marie Delarbre (Expertin DEB-Spiele Frauen) präsentieren den Deutschland Cup aus Landshut.

Im Rahmen der Live-Übertragungen wird es bei MagentaSport (www.magentasport.de/aktion/deb-live) und MagentaTV (www.magenta.tv/deutschland-cup-2025) auch exklusive Einblicke in die Kabinen beider deutscher Teams mit den Ansprachen der Coaches und emotionalen Momenten geben. Schließlich ist der Deutschland Cup nicht nur für die Teams ein großes Schaulaufen in der Olympia- und WM-Saison. Es ist auch eine neue Art der Inszenierung für Eishockey und ein beeindruckender Innovations-Showcase für das TV-Publikum.

Einzigartig! Die Beitrags-Reihe #EishockeyDeutschland ist eine langfristig angelegteContentserie, die aus allen Bereichen des Eishockeys Porträts, Stories oder Interviews bis zur Heim-WM 2027 vorstellt. DEL-, Klub-, Spieler-Geschichten, Frauen - und Nachwuchs-Eishockey - alles drin. Auch die deutschen NHL-Stars. Zuletzt wurde Deutschlands Bester, Leon Draisaitl, im Interview mit Rick Goldmann vorgestellt - die Folge gibt´s hier: https://www.youtube.com/watch?v=bdspE6Y2eTQ

Eishockey live bei MagentaSport

Deutschland Cup 2025

Mittwoch, 05.11.2025

ab 15.45 Uhr: Slowakei - Ungarn (Frauen)

ab 19.00 Uhr: Deutschland - Frankreich (F)

Donnerstag, 06.11.2025

ab 12.00 Uhr: Österreich - Slowakei (Männer)

ab 16.00 Uhr: Frankreich - Slowakei (F)

ab 19.15 Uhr: Deutschland - Lettland (M)

Freitag, 07.11.2025

ab 14.45 Uhr: Ungarn - Frankreich (F)

ab 18.30 Uhr: Deutschland - Slowakei (F)

Samstag, 08.11.2025

ab 10.45 Uhr: Slowakei - Lettland (M)

ab 14.15 Uhr: Deutschland - Ungarn (F)

ab 18.15 Uhr: Deutschland - Österreich (M)

Sonntag, 09.11.2025

ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreich (M)

ab 14.15 Uhr: Deutschland - Slowakei (M)

