Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: NRW-Minister Laumann (CDU) nimmt Beamten-Pensionen ins Visier

Essen (ots)

In der Debatte über die Altersversorgung der Deutschen fordert NRW-Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) einen Perspektivwechsel: Es müsse nicht nur über die Renten, sondern auch über die Beamten-Pensionen geredet werden.

"Wer das Renteneintrittsalter verändert, wird auch das Pensionsalter verändern müssen. Wer Renten kürzt oder erhöht, wird auch Pensionen kürzen oder erhöhen müssen", sagte er im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Online und Print). Jede Veränderung bei der Rente müsse sich bei den Pensionen widerspiegeln.

Man könne zwar diese beiden Systeme der Altersversorgung nicht eins zu eins vergleichen. "Aber Fakt ist: Das Rentenniveau beträgt ohne Zusatzversorgung rund 48 Prozent, während bei Beamten der durchschnittliche Ruhegehaltssatz rund 20 Prozentpunkte darüber liegt", betonte Laumann.

https://www.waz.de/lokales/essen/article409790946/mit-35-noch-studieren-aber-die-rente-mit-70-fordern.html

