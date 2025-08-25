PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Rente mit 70? Da geht NRW-Minister Laumann (CDU) die Hutschnur hoch

Essen (ots)

Im Streit um das Renteneintrittsalter distanziert sich NRW-Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann von jenen, die nach der "Rente mit 70" rufen. "Es regt mich schon auf, wenn ich Leute aus den politischen Jugendverbänden erlebe, die sagen, wir bräuchten die Rente mit 70, die aber selbst noch mit 35 studieren. Dann geht mir als jemand, der eher einen Gesellenbrief hatte als den Führerschein, die Hutschnur hoch", sagt er im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Online und Print). "Es gibt in Europa nicht viele Länder, die ein höheres Renteneintrittsalter haben als Deutschland", sagte Laumann weiter. Wichtig sei es, denjenigen, die schon in jungen Jahren gearbeitet haben, die Chance zu geben, früher aus dem Berufsleben rauszukommen. Er könne auch nicht erkennen, dass es in Deutschland übertrieben hohe Renten gebe.

https://www.waz.de/lokales/essen/article409790946/mit-35-noch-studieren-aber-die-rente-mit-70-fordern.html

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Zentralredaktion
Telefon: 0201 - 804 6520
nrw_cvd@funkemedien.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell

