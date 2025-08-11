Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Ärztekammer-Präsident warnt vor Medikamentenverschwendung

Essen (ots)

Der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dr. Johannes Albert Gehle, kritisiert die Medikamentenverschwendung in Deutschland. "Tonnen von Medikamenten landen zwar beim Patienten, aber nicht im Patienten. Wir geben viel Geld aus für Medikamente, die nie genommen werden", sagte Gehle der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Print und Online).

Arzneien in Tagespackungen oder individuelle Kombipräparate könnten eine Lösung für dieses Problem sein, so der Mediziner. Viele Patientinnen und Patienten würden in Praxen geradezu fordern, mit einem Rezept in der Hand nach Hause gehen und nicht nur mit dem Ratschlag, zum Beispiel einen Wickel zu machen. "Auch deswegen werden uns in der nächsten Grippesaison wieder die Fiebersäfte ausgehen", warnt Gehle.

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell