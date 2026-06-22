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ZDF-Programmänderung ab Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26 Fr., 26.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Norwegen - Frankreich Vorrunde Gruppe I Übertragung aus Boston/USA Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (HD/UT) Wetter Moderation: Christian Sievers Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der Männer Belgien - Deutschland aus Gliwice/Polen mit Kommentator Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr im Livestream Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kolumbien - Portugal Vorrunde Gruppe K Übertragung aus Miami/USA Kommentatorin: Claudia Neumann

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