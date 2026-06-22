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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26

Fr., 26.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Norwegen - Frankreich 
          Vorrunde Gruppe I 
          Übertragung aus Boston/USA
          Kommentator: Oliver Schmidt

          In der Halbzeitpause:
          gegen 21.45 heute journal (HD/UT)
                      Wetter
                      Moderation: Christian Sievers


          Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der Männer 
          Belgien - Deutschland aus Gliwice/Polen mit Kommentator 
          Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr im Livestream



Woche 27/26

Sa., 27.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 1.30     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Kolumbien - Portugal 
          Vorrunde Gruppe K 
          Übertragung aus Miami/USA
          Kommentatorin: Claudia Neumann

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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