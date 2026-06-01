Programmänderungen ZDFinfo Sonntag, 05.07.
Mainz (ots)
Woche 28/26 Sonntag, 05.07. Bitte Programmänderung beachten: 2.15 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa Der vergessene Rentner Deutschland 2023 „Schuld & Sühne mit Paulina Krasa: Der Mann mit der Maske“ entfällt (weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell