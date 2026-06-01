Programmänderungen ZDFinfo Sonntag, 05.07.

Mainz (ots) - Woche 28/26 Freitag, 10.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Mafia, Müll, Millionen - Italien und die Umweltzerstörung Frankreich 2018 „ZDFzeit: Artensterben in Deutschland - Die Fakten mit Kai Kupferschmidt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

mehr