Programmänderungen ZDFinfo Freitag. 10.07.
Mainz (ots)
Woche 28/26 Freitag, 10.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Mafia, Müll, Millionen - Italien und die Umweltzerstörung Frankreich 2018 „ZDFzeit: Artensterben in Deutschland - Die Fakten mit Kai Kupferschmidt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach
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