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Programmänderungen ZDFinfo Freitag. 10.07.

Mainz (ots)

Woche 28/26 
Freitag, 10.07. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Mafia, Müll, Millionen - Italien und die Umweltzerstörung
	 Frankreich 2018

	„ZDFzeit: Artensterben in Deutschland - Die Fakten mit Kai 	Kupferschmidt“ entfällt

                                                                                     (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 26.05.2026 – 13:39

    Programmänderungen ZDFinfo KW 26

    Mainz (ots) - Woche 26/26 Samstag, 20.06. Bitte Programmänderungen beachten: 6.00 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 „Terra X Harald Lesch: Blackout“ um 6.00 Uhr entfällt „Terra X Harald Lesch... und die Wahrheit über UFOs“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 21.06. Bitte Programmänderung beachten: „Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer ...

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  • 21.05.2026 – 14:56

    ZDFinfo-Programmänderung 25/26

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  • 20.05.2026 – 15:50

    ZDFinfo-Programmänderung Woche 24/26

    Mainz (ots) - Woche 24/26 Bitte Programmänderungen beachten: Samstag, 6.6. 11.00 USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt Frankreich 2024 USA extrem: Der Ku-Klux-Klan entfällt! … 4.00 Die Spur Mit KI zur Biowaffe Wie real ist die Gefahr? Deutschland 2023 Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml sowie Wer ist Peter Thiel? am Sonntag, 7.6., 5 Uhr entfallen! Montag, 8.6. 12.15 Mysterien des Weltalls ...

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