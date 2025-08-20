Hotel Westend ***

Meran - wo der Herbst die Sinne küsst

Meran (ots)

Wenn der Sommer langsam leiser wird und der Herbst seine goldene Hand über Südtirol legt, beginnt in Meran eine der bezauberndsten Zeiten des Jahres. Die Kurstadt an der Passer verwandelt sich in ein farbenfrohes Gemälde mit leuchtend roten Weinblättern, goldenen Kastanienhaine und tiefblauem Himmel über den Gipfeln der Texelgruppe.

Die milden Temperaturen, das sanfte Licht und die besondere Ruhe des Herbstes schaffen die perfekte Kulisse für romantische Spaziergänge, genussvolle Tage und unvergessliche Momente.

Wer die Passerpromenade entlangspaziert, spürt die Harmonie zwischen Natur und Architektur: prächtige Jugendstilvillen, das sanfte Rauschen des Flusses, Palmen neben Kastanienbäumen. Hier lässt sich wunderbar verweilen, lesen, träumen.

Besonders eindrucksvoll ist auch der Tappeinerweg - einer der schönsten Höhenpromenaden Europas. Der Weg verläuft oberhalb von Meran mit atemberaubenden Ausblicken auf die Stadt, das Etschtal und die umliegenden Berge.

Ein entspanntes Erlebnis für Körper und Geist bietet in dieser Zeit ein Besuch der Therme Meran. Ob in der warmen Thermalquelle, im dampfenden Solebecken oder in einer der zahlreichen Saunen - hier fällt es leicht, loszulassen und neue Energie zu tanken.

Auch kulinarisch ist der Meraner Herbst ein Fest für alle Sinne. Auf den Märkten der Stadt duftet es nach frischen Äpfeln, Trauben und Kastanien. Die traditionelle "Törggele-Zeit" beginnt, in der in urigen Buschenschänken junger Wein, gebratene Kastanien und hausgemachte Spezialitäten serviert werden.

Im Rahmen des Merano WineFestivals - vom 7. bis 11. November 2025 im Kurhaus und der Gourmet-Arena - kann man edle Tropfen aus aller Welt verkosten und sich von Spitzenköchen verwöhnen lassen.

Ein weiteres kulturelles Highlight ist der Meraner Musikherbst, der ab 16. August bis 20. September 2025 internationale Orchester, renommierte Künstler und klassische Konzerte in einzigartiger Atmosphäre präsentiert. Und auch das Traubenfest Meran (am 18. und 19. Oktober 2025) mit seinem festlichen Umzug, traditionellen Trachten und regionalen Köstlichkeiten, ist ein echtes Erlebnis für Gäste und Einheimische.

Wer all das entspannt erleben möchte, findet mitten in Meran ein charmantes Zuhause auf Zeit: das Hotel Westend, ein liebevoll geführtes 3-Sterne-Hotel direkt an der Passerpromenade. Die historische Jugendstilvilla bietet nicht nur ein stilvolles Ambiente und herzliche Gastfreundschaft, sondern auch eine ideale Lage - nur wenige Gehminuten von der Altstadt, der Therme Meran und zahlreichen Wanderwegen entfernt.

Ob für ein romantisches Wochenende oder einen längeren Herbsturlaub: Das Hotel Westend und Meran sind die perfekte Kombination, um Südtirol in seiner goldenen Jahreszeit zu entdecken. www.westend.it

Herbstzauber in Südtirol vom 15.09. bis 31.10.2025 3 Nächte / 4 Tage im DZ ab EUR 360 pro Person inklusive:

Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal

Südtirol Guest Pass

1 Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum

1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme)

5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran

Bon im Wert von 10 EUR für ein Essen im Restaurant Schlossgarten oder im Bistro der Therme

Kostenloser Parkplatz und Fahrradverleih direkt am Hotel

Original-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuell