Vorweihnachtszeit in Meran - ein Erlebnis für alle Sinne

Wenn der Winter langsam Einzug hält und die malerischen Gassen Merans in festlichem Glanz erstrahlen, ist die Stadt der perfekte Ort für eine stimmungsvolle Auszeit in der Vorweihnachtszeit. Ob Weihnachtsmarkt, Therme oder gemütliche Stunden im Hotel, Meran verbindet auf einzigartige Weise Tradition und Erholung.

Beim Weihnachtsbummel durch die historische Altstadt mit ihren Laubengängen lässt sich wunderbar nach Geschenken für die Liebsten stöbern - von edlen Südtiroler Produkten bis hin zu feinem Schmuck und Mode. Nach einem Tag voller Entdeckungen laden die charmanten Cafés und Restaurants dazu ein, sich bei einem Glas Glühwein oder einer heißen Schokolade aufzuwärmen und die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen.

Meran verwandelt sich zur Adventszeit in eine romantische Weihnachtswelt. Entlang der Kurpromenade findet vom 29. November 2024 bis zum 6. Januar 2025 der traditionelle Meraner Christkindlmarkt statt. Er lockt mit festlich geschmückten Ständen, an denen handgefertigtes Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und weihnachtliche Köstlichkeiten angeboten werden.

Um einen ausgiebigen Shopping- oder Weihnachtsmarkt-Tag ausklingen zu lassen, gibt es kaum einen besseren Ort zur Erholung als die Therme Meran. Hier, im Herzen der Stadt, erwartet die Besucher eine Oase der Entspannung. Die moderne Therme bietet zahlreiche Innen- und Außenpools, Whirlpools, Saunen und Dampfbäder - ideal, um Körper und Geist zu regenerieren.

Im warmen Thermalwasser entspannt sich der Körper und die Seele baumelt, während der Blick über die verschneiten Gipfel Südtirols schweift. Ob ein entspannendes Bad oder eine wohltuende Massage im SPA-Bereich, die Therme Meran ist der perfekte Ort, um neue Energie zu tanken.

Für alle, die einen gemütlichen Rückzugsort in Meran suchen, ist das Hotel Westend die ideale Wahl. Das 3-Sterne-Hotel besticht durch seine zentrale Lage direkt an der Passerpromenade und ist nur wenige Gehminuten vom Weihnachtsmarkt und der Therme entfernt. Das historische Jugendstilgebäude bietet nicht nur eine charmante, gemütliche Atmosphäre, sondern auch eine herzliche Gastfreundschaft. Nach einem erlebnisreichen Tag können sich Gäste hier entspannen und den Abend in Ruhe ausklingen lassen.

Das Hotel Westend ist auch Partner vom "Südtirol Guest Pass". Mit diesem Pass gestaltet sich der Urlaub in Südtirol völlig unkompliziert und autofrei. Er ist während des gesamten Urlaubs gültig und ermöglicht es, kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich Zügen, Bussen und einigen Seilbahnen, zum Wunschziel zu gelangen.

Ob für einen romantischen Kurzurlaub, einen Familienausflug oder einen entspannten Wellnesstag - die Kombination aus Weihnachtsshopping, Erholung in der Therme Meran und dem charmanten Ambiente des Hotels Westend macht die Vorweihnachtszeit in Meran zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mehr Infos unter: www.westend.it

Das perfekte Duo: "Wellness & Shopping" in Meran

4 Nächte / 5 Tage im Hotel Westend, vom 11.11.2024 bis 01.12.2024 ab EUR 324 pro Person inklusive:

4 Übernachtungen im Doppelzimmer

Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal

1 Aromaölmassage in der SPA der Therme Meran

10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran

5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran

Südtirol Guest Pass

Kostenloser Parkplatz direkt am Hotel

Kostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel

