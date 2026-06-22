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ZDF-"auslandsjournal": Amerika unter Trump – Wendet sich die Stimmung?

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Mainz (ots)

Die USA feiern ihren 250. Geburtstag. Doch nach Feiern scheint vielen Amerikanern nicht zumute: Eine Mehrheit der Menschen ist unzufrieden mit der Politik von US-Präsident Donald Trump. Besonders der Irankrieg und seine Folgen kommen bei vielen Menschen im Land nicht gut an. Der Präsident hatte ihnen versprochen, sich aus internationalen Konflikten herauszuhalten. "Amerika unter Trump – Wendet sich die Stimmung?" ist der Titel der knapp 30-minütigen "auslandsjournal"-Dokumentation, die am Mittwoch, 24. Juni 2026, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist. Schon am Vortag, am Dienstag, 23. Juni 2026, steht die Langfassung ab 18.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung.

Elmar Theveßen und Annette Brieger aus dem ZDF-Auslandsstudio in Washington gehen in der Dokumentation der Frage nach, wo in den USA im Jubiläumsjahr aus Unmut Widerstand wächst. Die Unabhängigkeitserklärung von 1776 garantiert grundlegende Rechte auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Im Jahr des 250. Geburtstags musste Trump mehrfach empfindliche Niederlagen einstecken, etwa bei den umstrittenen Strafzöllen.

Elmar Theveßen und Annette Brieger begleiten in Texas die oppositionellen Demokraten vor den Zwischenwahlen im November. In Georgia treffen sie ehemalige Trump-Fans, die aus seiner MAGA-Bewegung ausgestiegen sind. Wendet sich die Stimmung oder eher doch nicht? Die ZDF-Autoren treffen sich auch mit Anhängern des Präsidenten und erkunden die Wahlaussichten für republikanische Kandidaten.

Gemeinsam mit renommierten Experten ziehen Elmar Theveßen und Annette Brieger Bilanz: Was hat Donald Trump bisher in seiner zweiten Amtszeit erreicht? Wo ist er gescheitert? Wie verändert seine Präsidentschaft die USA? Ein Blick auf den Zustand der amerikanischen Demokratie – zu ihrem 250. Geburtstag.

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