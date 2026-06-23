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ZDF-Programmänderung ab Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26 Fr., 26.6. 0.45 aspekte (VPS 1.05) Bitte Korrektur beachten: Straßenmusik: Kunst, Krach, Karriere? Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Ghana Vorrunde Gruppe L Übertragung aus Philadelphia/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT) _____________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.50- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) 6.05 Algerien - Österreich Vorrunde Gruppe J Übertragung aus Kansas City/USA Kommentator: Martin Schneider Moderation: Amelie Stiefvatter Weitere Informationen zur FIFA Fußball-WM 2026 auf sportstudio.de und in der ZDF-App sowie im Nachrichtenportal auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App. Woche 28/26 So., 5.7. 9.03 37°Leben Bitte Korrektur beachten: Marcant – Content gegen Rechts Woche 29/26 Mo., 13.7. Bitte Programmänderung beachten: 19.25 Orangen – Genuss mit Beigeschmack (VPS 19.24/HD/UT) Film von Ronja Bachofer und Yasser Speck (vom 5.4.2026) Deutschland 2026 Im Streaming: 3. April 2026, 08.30 Uhr bis 3. April 2031 ("WISO" entfällt.) Woche 30/26 Mo., 20.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 WISO-Dokumentation (HD/UT) Wer für die Energiewende zahlt Film von Karen Grass und Eva Schmidt (vom 19.4.2026) Deutschland 2026 Im Streaming: 17. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 16. Juli 2031 Mi., 22.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.15 Lass dich überwachen! (HD/UT) Deutschland 2026 Im Streaming: 22. Juli 2026, 20.15 Uhr bis 22. Juli 2028

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