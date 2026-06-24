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Abschluss der WM-Gruppenphase: Vier Spiele live im ZDF

ZDF-WM-Berichterstattung erreicht bisher mehr als 40 Millionen Zuschauer

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Mainz (ots)

Von Mittwoch bis Samstag stehen in den zwölf WM-Gruppen die abschließenden dritten Spiele an, die zeitlich parallel ausgetragen werden. Das ZDF-WM-Studio ist am Freitag, 26. Juni 2026, von 20.15 bis 23.45 Uhr auf Sendung und überträgt live das Spiel um den Gruppensieg zwischen Norwegen und Frankreich (Anstoß: 21.00 Uhr). Zum Abschluss der Gruppenphase sind am Samstag, 27. Juni 2026, bei "sportstudio live" von 22.00 bis 6.00 Uhr drei Partien zu sehen: Kroatien – Ghana (Anstoß: 23.00 Uhr), Kolumbien – Portugal (Anstoß: 1.30 Uhr) und Algerien – Österreich (Anstoß: 4.00 Uhr). Schon vor dem Abschluss der Gruppenphase lässt sich bilanzieren: Mit im Schnitt 5,208 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei den bisherigen 15 WM-Spielen live im ZDF und einem Marktanteil von 40,5 Prozent ist diese WM stärker nachgefragt als die in Katar 2022.

40,681 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit 51,2 Prozent aller potenziellen TV-Nutzerinnen und Nutzer hatten mindestes einmal Kontakt mit den bisher im ZDF übertragenen WM-Spielen. Betrachtet man die gesamte WM-Berichterstattung sind es 43,148 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (54,3 Prozent), die mindestens einmal eine Minute am Stück im TV die WM wahrgenommen haben.

Deutschland – Elfenbeinküste: Erfolgreichster ZDF-Eventlivestream

Das zweite WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste hatten 18,264 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am späten Samstagabend im ZDF über die gesamte Spielzeit verfolgt und mit 72,1 Prozent den bisher höchsten Marktanteil bei den WM-Übertragungen erbracht. Das ZDF-Streamingportal erzielte am Tag nach dem Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste mit 13,02 Millionen Visits eine sehr hohe Nutzung. Und auch der Online-Bereich "ZDF Nachrichten und Sport" erreichte mit 8,31 Millionen Visits am Tag des Deutschland-Spiels eine Tagesnutzung, die nur bei der Bundestagswahl 2025 höher lag. Zudem erzielte der Eventlivestream des Spiels Deutschland – Elfenbeinküste mit 7,54 Millionen Views und 255 Millionen Minuten Sehvolumen einen Rekordwert – der bislang erfolgreichste Eventlivestream im ZDF-Streamingportal.

Norwegen – Frankreich am Freitagabend im ZDF

Am Freitag, 26. Juni 2026, 20.15 Uhr, begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem nächsten Primetime-WM-Abend im ZDF mit dem Topspiel von WM-Geheimfavorit Norwegen gegen WM-Mitfavorit und Vize-Weltmeister Frankreich (Kommentator: Oliver Schmidt). Im ZDF-WM-Studio in Berlin bringen dann erneut Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker ihre Expertise in die Übertragung ein. Nach dem Spiel, das in Boston um 15.00 Uhr Ortszeit ausgetragen wird, stehen ab 23.00 Uhr die Highlights, Analysen und Interviews im Fokus.

Kroatien – Ghana am Samstagabend im ZDF

Am Samstag, 27. Juni 2026, startet ab 22.00 Uhr eine lange WM-Nacht im Zweiten. Moderator Jochen Breyer und die Experten-Riege mit Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker blicken zunächst auf die Partie Kroatien – Ghana, die um 23.00 Uhr in Philadelphia (17.00 Uhr Ortszeit) angepfiffen und von Gari Paubandt im ZDF kommentiert wird. Ab 1.00 Uhr stehen die Highlights, Analysen und Interviews im ZDF-WM-Studio im Mittelpunkt, aber auch schon die Einstimmung auf das nächste Spiel: Um 1.30 Uhr startet die Partie Kolumbien – Portugal, die in Miami um 19.30 Uhr Ortszeit stattfindet (Kommentatorin: Claudia Neumann). Ab 3.50 Uhr meldet sich Moderatorin Amelie Stiefvatter aus Kansas City, wo um 4.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (22.00 Uhr Ortszeit) Algerien und Österreich, beide bisher mit einem Sieg und einer Niederlage im Turnier, um den Einzug in die K.o.-Runde kämpfen (Kommentator: Martin Schneider).

Die Highlights der Spiele auf sportstudio.de und auf ZDFheute.de

Wer die Spiele in der europäischen Nacht verpasst, findet ausführliche Zusammenfassungen online auf allen ZDF-Plattformen. Alle 104 WM-Spiele sind zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de präsent. Die neuesten Entwicklungen bietet während der Weltmeisterschaft rund um die Uhr der WM-Liveblog im Online-Nachrichtenportal ZDFheute und in der ZDFheute-App.

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