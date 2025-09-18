ZDF

"Bolzplatz" im ZDF streamen: Braucht Deutschland eine U21-Liga?

"Braucht Deutschland eine U21-Liga nach englischem Vorbild?" Hilft das der Nachwuchsförderung im deutschen Fußball? Die neue Ausgabe des Fußball-Magazins "Bolzplatz", jetzt zu streamen auf sportstudio.de, in Web und App des ZDF sowie auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball", geht diesen Fragen nach. Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, bestätigt im "sportstudio Bolzplatz"-Gespräch, dass Deutschland bei der Nachwuchsförderung hinterherhinkt: "Auch kleinere Nationen" haben in der Jugendausbildung "einen besseren Output. Wenn ich an Portugal und Niederlande denke, das sind schon Dinge, die wir sehr genau verfolgen."

Eine eigene U21-Liga, um Talente länger zu fördern, hatte in diesem Sommer zuletzt Jürgen Klopp gefordert. Welche Vor- und Nachteile für eine solche Liga gibt es – und vor allem welche Hürden? Die neue "Bolzplatz"-Ausgabe, moderiert von Conan Furlong, macht sich auf die Suche nach Antworten. Der Vorteil einer U21-Nachwuchsliga: Junge Talente könnten den letzten Entwicklungsschritt ohne Druck gehen und müssten sich nicht mehr in den U23-Reserve-Teams der Bundesligisten dem Wettbewerb mit den Traditionsmannschaften in der Dritten Liga oder in den Regionalligen stellen. Dazu sagt Andreas Rettig im "sportstudio Bolzplatz"-Gespräch: "Erklären Sie mal den Vereinen, die in der Dritten Liga sind, sie sind eine Ausbildungsliga – die zeigen ihnen einen Vogel. Die wollen am Ende ja in die Zweite Liga aufsteigen."

Als Nachwuchsspieler in Englands U21-Liga

Dass mehr Spielzeit und weniger Druck vielen Nachwuchsspielern in ihrer Entwicklung zugutekommt, schildert im "sportstudio Bolzplatz"-Gespräch Elias Lenz, der für den AFC Sunderland 2 in der U21-Liga in England spielt: "Für mich war der Sprung in Leipzig einfach zu groß – von der U19-Bundesliga in ein Champions-League-Team. In England hat man dann einfach noch mal Zeit, sich gegen andere gute Talente durchzusetzen und zu entwickeln, um dann eventuell den Sprung in eine sehr, sehr gute Herrenmannschaft zu machen. "

"Bolzplatz" immer donnerstags vor einem Bundesligawochenende

Im "Bolzplatz", dem Fußballmagazin auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball", bieten Lili Engels und Conan Furlong pointierte Analysen der Bundesliga und des internationalen Fußballs. Hinzu kommen weitere Themen rund um das Fußballgeschäft. Mit Start der neuen Bundesliga-Saison waren das die "Bolzplatz"-Themen: "Das steckt hinter Galatasarays Transferrausch", "Hamburgs riskanter Plan zum Klassenerhalt", "Bayern-Kader: Gut genug für die Champions League". Weitere Themen jeden Donnerstag ab 17.00 Uhr neu auf sportstudio.de – immer dann, wenn am Wochenende die Fußball-Bundesliga spielt.

