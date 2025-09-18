Sonntag, 21. September 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Mainz (ots)
Der Fernsehgarten singt. Kiwi begrüßt heute drei Chöre, die zusammen mit ihren prominenten Paten bei verschiedenen musikalischen Herausforderungen gegeneinander antreten.
Gäste: Heinz Rudolf Kunze, Thomas Anders, Nik P., SOPHIA, Caleb Hearn, ela., Tom Marks, Julia Meladin, Toni Krahl & die KINX vom Prenzlauer Berg und unsere Chöre: Veedelperlen, Hansemädchen und der Berliner Kneipenchor.
