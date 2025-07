Europcar Mobility Group

Tennis trifft PS - ein starkes Doppel mit Europcar

Sommerliches Networking, sportliche Höchstleistungen und starke Markenpräsenz beim Europcar Event in München

Unter dem Slogan "Der Deutsche Meister fährt Europcar" begleitet Europas Nr. 1 der Autovermietung den TC Großhesselohe als Mobilitätspartner durch die laufende Saison. Mit hochwertigen Mannschaftsfahrzeugen sorgt Europcar für verlässliche Mobilität abseits des Courts. Bei drei Heimspielen ist das Unternehmen zudem persönlich vor Ort.

Wenn Leistung verbindet: Sport trifft Mobilität

Den ersten Aufschlag machte Europcar am 11. Juli 2025 - mit einem Sommer-Event der besonderen Art. Europcar lud ausgewählte Top-Kunden aus Süddeutschland auf die Anlage des TC Großhesselohe in Pullach bei München ein. Dort trafen Tennis-Matches auf exklusive Testfahrten. Ganz im Sinne des Europcar-Versprechens, Mobilität nicht nur anzubieten, sondern auch erlebbar zu machen.

Rund 20 von Europcar eingeladene Kunden verfolgten das Bundesliga-Heimspiel des amtierenden deutschen Meisters gegen den Tennis-Klub Kurhaus Lambertz Aachen. Sie erlebten die Partie in unmittelbarer Nähe zum Center Court in VIP-Atmosphäre. Doch nicht nur die Tennis-Asse überzeugten mit Performance, auch die aktuelle Premiumflotte von Europcar beeindruckte mit Leistung, Komfort und moderner Technologie.

Fahrfreude zum Anfassen - Probefahrten als Highlight

Abseits des Courts warteten automobile Highlights wie die neue Mercedes-Benz S-Klasse, der Audi SQ7 und A8 sowie die elektrische Luxuslimousine Lucid Air auf Probefahrten. Die Gäste konnten die Stärken der Fahrzeuge live erleben - von Allrad und Sportfahrwerk bis hin zur intuitiven Fahrassistenz. Mit im Gepäck: persönliche Tipps von Europcar für mehr Sicherheit und Komfort auf der Straße.

Netzwerken mit Ausblick und Auszeichnung

Beim abendlichen Dinner auf der Club-Terrasse kam auch der Genuss nicht zu kurz: Kulinarische Highlights und anregende Gespräche rundeten den Tag ab.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie www.europcar.de/de-de/p/newsroom

Über den TC Großhesselohe

Der TC Großhesselohe zählt zu den traditionsreichsten Tennisvereinen Deutschlands - und ist zugleich sportlich auf höchstem Niveau unterwegs: Als amtierender Deutscher Meister der Tennis-Bundesliga begeistert der Club mit einem Kader aus internationalen Topspielern und nationalen Talenten. Über 5.000 Zuschauer:innen verfolgten im vergangenen Jahr die Heimspiele auf der idyllisch an der Isar gelegenen Anlage in Pullach bei München. Im Jubiläumsjahr 2025 - 100 Jahre TC Großhesselohe - steht der Club mehr denn je für sportliche Exzellenz, gelebte Gemeinschaft und Events mit besonderer Strahlkraft.

Weitere Informationen unter: www.tc-grosshesselohe.de

