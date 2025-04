Europcar Mobility Group

Sebastian Birkel wird neuer Chief Executive Officer der Europcar Mobility Group

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Birkel verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Autovermietungsbranche, unter anderem als CEO des Nordamerika-Geschäfts von SIXT

Sebastian Birkel (42) wird ab dem 1. Mai 2025 die Leitung der Europcar Mobility Group übernehmen. Der erfahrene Manager wechselt von der Spitze der profection group. Birkel tritt die Nachfolge von Olivier Baldassari an, der derzeit als interimistischer CEO tätig ist, nachdem Alain Favey das Unternehmen verlassen hat. Baldassari bleibt Chief Operating Officer der Europcar Mobility Group.

Mit Sebastian Birkel gewinnt die Europcar Mobility Group einen international erfahrenen Top-Manager, der sich unter anderem durch die erfolgreiche Reorganisation des Nordamerika-Geschäfts von SIXT einen Namen gemacht hat. Dort leitete er fünf Jahre lang die operative Entwicklung und den Turnaround der Region - mehr als drei davon als CEO & Präsident. Unter seiner Führung konnte die Marke SIXT erfolgreich in einem hart umkämpften Markt etabliert werden und profitabel wachsen.

Nach seiner Zeit in Nordamerika übernahm Birkel bei SIXT als Bereichsvorstand die Verantwortung für den weltweiten Fahrzeugeinkauf sowie für das Konzernrechnungswesen und -controlling. Zuletzt war er CEO der profection group, einem internationalen Personal- und Immobiliendienstleister mit über 30.000 Mitarbeitenden. Seine Karriere begann er 2007 bei Roland Berger, wo er Unternehmen bei Umstrukturierungen strategisch unterstützte.

Dr. Christian Dahlheim, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europcar Mobility Group und Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, sagt: "Wir freuen uns, mit Sebastian Birkel eine erfahrene Führungspersönlichkeit für die Europcar Mobility Group gewonnen zu haben. Angesichts der aktuellen Herausforderungen bringt er die ideale Mischung aus operativer Stärke, strategischem Weitblick und internationaler Erfahrung mit. Seine Expertise wird die Europcar Mobility Group auf einen nachhaltigen Wachstumspfad führen. Willkommen auf dem Fahrersitz der Europcar Mobility Group!"

Sebastian Birkel kommentiert: "Ich kann es kaum erwarten, Teil eines traditionsreichen Unternehmens zu werden, das zu den größten Mobilitätsdienstleistern Europas zählt. In einer Zeit, in der die gesamte Branche mit starkem Gegenwind zu kämpfen hat, wird es meine Priorität sein, die Europcar Mobility Group sicher durch diese Zeit zu steuern - und dabei auf unseren Stärken aufzubauen, um gemeinsam mit unseren Teams eine nachhaltige Zukunft zu gestalten."

Ab dem 1. Mai 2025 besteht der Vorstand der Europcar Mobility Group aus: Sebastian Birkel als Group CEO, Joachim Hinz als neuem Chief Financial Officer - der von SEAT kommt und über 25 Jahre Erfahrung auf internationaler Ebene in der Automobil- und Mobilitätsbranche verfügt - und Olivier Baldassari als Chief Operating Officer.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/de-de/p/newsroom.

Original-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuell