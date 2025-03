Europcar Mobility Group

ITB 2025: Europcar Mobility Group unterstreicht Rolle als globaler Mobilitätspartner für Reisende

Hamburg/Berlin (ots)

Die Europcar Mobility Group präsentiert sich auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) 2025 in Berlin als verlässlicher Partner für flexible, vielfältige und nachhaltige Mobilitätslösungen. Im Rahmen der ITB, die vom 4. bis 6. März 2025 unter dem Motto "The World of Travel lives here" die neuesten Trends der Reisebranche zusammenbringt, zeigt das Unternehmen, wie es Reisenden weltweit ermöglicht, ihre individuellen Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen.

Am Stand 123 in Halle 9 können Besucherinnen und Besucher die vielfältigen Mobilitätslösungen der Europcar Mobility Group entdecken, die von klassischen Mietwagen über Elektrofahrzeuge bis hin zu spezialisierten Lösungen für Geschäfts- und Urlaubsreisen reichen.

"Willkommen auf der ITB! - Die ITB ist für uns als Europcar Mobility Group eine wichtige Messe und hervorragende Möglichkeit, um uns mit unseren Partnern sowie Kundinnen und Kunden aus aller Welt über die Trends und die Zukunft der Mobilität auszutauschen. Mobilitätslösungen, die einfach, flexibel und umweltfreundlich sind, stehen für uns dabei an erster Stelle.", erklärt Lasse Morgenstern, Director RCM, Commercial & Marketing bei der Europcar Mobility Group in Deutschland.

Mit einem Netzwerk von 2.700 Stationen in über 130 Ländern und starken Marken wie Europcar, Goldcar und Fox Rent A Car, bietet die Europcar Mobility Group Lösungen für jede Reise:

Vielfältige Flotte für jeden Bedarf: Von Premium- und Elektrofahrzeugen für Geschäftsreisende bis hin zu geräumigen Vans für Familienurlaube und preisgünstigen Mietwagen von Goldcar für budgetbewusste Reisende.

Von Premium- und Elektrofahrzeugen für Geschäftsreisende bis hin zu geräumigen Vans für Familienurlaube und preisgünstigen Mietwagen von Goldcar für budgetbewusste Reisende. Globale Präsenz in über 130 Ländern: Auch im diesjährigen Partnerland der ITB, Albanien, ist die Europcar Mobility Group mit Stationen an wichtigen Standorten wie dem Flughafen Tirana sowie in Durrës und Vlora vertreten.

Auch im diesjährigen Partnerland der ITB, Albanien, ist die Europcar Mobility Group mit Stationen an wichtigen Standorten wie dem Flughafen Tirana sowie in Durrës und Vlora vertreten. Nachhaltige Mobilität durch Ausbau der Elektroflotte: Die Europcar Mobility Group treibt mit ihrer Marke Europcar den Ausbau ihrer Elektroflotte voran und setzt auf umweltfreundliche Lösungen, um den ökologischen Fußabdruck des Reisens zu reduzieren.

Besuchen Sie die Europcar Mobility Group auf der ITB 2025, um mehr über die Zukunft der Mobilität zu erfahren. Das Team steht Ihnen am 5. und 6. März von 10:00 bis 18:00 Uhr am Stand 123 in Halle 9 zur Verfügung.

Adresse: Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D-14055 Berlin

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" - ist das Mantra der Europcar Mobility Group. Das Ziel der Gruppe sind einfache, nahtlose und innovative Lösungen, die Mobilität angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Um dies zu erreichen, bietet der Konzern Privatpersonen und Unternehmen eine breite Palette von Miet-Optionen für Fahrzeuge aller Art an, sei es für ein paar Stunden, ein paar Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo. Dabei stützt sich das Unternehmen auf eine Flotte von mehr als 250.000 Fahrzeugen, die mit den modernsten Motoren ausgestattet sind, einschließlich eines zunehmenden Anteils an Elektrofahrzeugen. Die Marken der Europcar Mobility Group sprechen unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen an: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter für die Vermietung von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter der kostengünstigen Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car®, einer der Hauptakteure auf dem Autovermietungsmarkt in den USA, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Die Europcar Mobility Group verfügt über ein besonders starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 16 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianz-Partner ergänzt werden). In Deutschland ist Europcar an über 300 Stationen präsent.

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com

