Neue Osnabrücker Zeitung

Rückschlag für Mieter: Deckelung von Indexmieten bei Ampel offenbar vom Tisch

Mieterbund und Linke empört: "Justizminister Buschmann hat in Sachen Mietrecht bislang nur enttäuscht"

Osnabrück (ots)

Eine Deckelung von Indexmieten durch die Ampel-Koalition ist für diese Legislaturperiode offenbar vom Tisch. "Derzeit wird nicht an einem Gesetzentwurf im Sinne der Fragestellung gearbeitet", heißt es in einer Antwort des für Mietrecht zuständigen Bundesjustizministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegt. Die Linke hatte wissen wollen, ob das FDP-geführte Ministerium an einem Gesetzentwurf arbeite, "der eine Begrenzung von Indexmieten beinhaltet". SPD und Grüne haben sich mit entsprechenden Forderungen allem Anschein nach nicht gegen den liberalen Justizminister Marco Buschmann durchsetzen können.

"Egal wo man hinschaut: Die Bundesregierung tut einfach nichts für Mieterinnen und Mieter. Den diversen Äußerungen und Pressemitteilungen von Bundesbauministerin Geywitz zu Indexmieten folgt schlicht und ergreifend: nichts", sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Linken, Caren Lay, im Gespräch mit der NOZ. Lay betonte: "Wer sich in Zeiten der Wohnungsnot gezwungen sah, einen Indexmietvertrag zu akzeptieren, um überhaupt eine Wohnung zu finden, darf nicht extremen Mietsteigerungen ausgesetzt werden. Mietverträge dürfen keine Abofallen sein". Deshalb setze sich ihre Partei für ein Verbot neuer Indexmietverträge ein, bereits bestehende Verträge sollten in reguläre Mietverträge umgewandelt werden. Die Indexmiete ist eine Miete, die an den Verbraucherpreisindex für Deutschland gekoppelt ist.

Auch der Deutsche Mieterbund hatte angesichts explodierender Mietpreise vor gut einem Jahr ein Verbot von neuen Indexmietverträgen und eine Kappung der Mieterhöhung im Bestand gefordert. Entsprechend empört ist man dort über die Bundesregierung. "Nicht einmal die mietrechtlichen Minimalvereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag von 2021 sind bislang auch nur ansatzweise umgesetzt", sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, im Gespräch mit der NOZ und warnte: "Über ein Drittel aller Mieterhaushalte ist mit den Wohnkosten überlastet. Und der für das Mietrecht zuständige Minister duckt sich einfach weg". Siebenkotten betonte: "Der Bundesjustizminister hat in Sachen Mietrecht bislang nur enttäuscht, ich hoffe, dass sich das in den verbleibenden anderthalb Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl noch ändern wird".

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell