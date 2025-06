Hisense Group

Hisense präsentiert führende Display-Modelle während der FIFA Club World Cup 2025™ und sorgt für Freude daheim

Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellt während der FIFA Club World Cup 2025™ ihre innovativen Display-Spitzenmodelle vor und lädt die Verbraucher weltweit dazu ein, ganz im Sinne von „Own the Moment" die freudigen Momente bei Sport, Spielen und Home Entertainment zu genießen.

Stellen Sie sich vor, Sie verfolgen das Spiel auf einem 100-Zoll-ULED-MiniLED-Fernseher der U7-Serie, auf dem jeder Schuss, jede Parade und jeder Jubel mit atemberaubender Klarheit zum Leben erweckt wird. Die Mini-LED PRO Technologie des U7 wurde für Fans entwickelt, die sich wie im Stadion fühlen wollen. Sie liefert herausragende Kontraste und Helligkeit. Quantum Dot Color und Pantone Validated Color ermöglichen realistische Bilder von unglaublicher Sättigung und Tiefe. Mit 165 Hz Game Mode Ultra, 2.1.2 Multi-Channel Surround und Dolby Atmos ist er nicht einfach nur ein Fernseher – er ist Ihr Platz in der ersten Reihe, um jeden spannenden Moment mitzuerleben, egal ob Sie live zuschauen oder in die Action einsteigen. Vom Jubel der Zuschauer bis zur Stille vor einem Elfmeter fängt der U7 jede Emotion mit filmischer Präzision ein – perfekt zum gemeinsamen Genießen dieser Momente mit Familie und Freunden.

Der Hisense PX3-PRO TriChroma Laser Cinema bietet ein episches Spieltagserlebnis für alle, die ein Kinoerlebnis mit Stadionatmosphäre suchen. Ganz gleich, ob Sie Freunde einladen, um das Aufeinandertreffen der besten Clubs der Welt zu sehen oder einen Film nach dem Spiel zu genießen – auf seinem riesigen 150-Zoll-Bildschirm mit einer Helligkeit von 3.000 ANSI-Lumen und 110 % BT.2020-Farbraum erweckt der PX3-PRO alles zum Leben. Die TriChroma-Lasertechnologie sorgt dafür, dass jedes Tor, jeder Spielzug und jeder Ausdruck in gestochen scharfen Details und lebendigen Farben wiedergegeben wird. Mit Dolby Vision, IMAX Enhanced-zertifiziertem Bildmaterial und integriertem Harman Kardon-Audio macht der PX3-PRO aus jedem Raum die ultimative Arena für Top-Begegnungen.

Für mehr Freiheit bei der Gestaltung eigener Big-Screen-Momente kann der Hisense Laser-Mini-Projektor C2 Ultra jede Oberfläche und jeden Raum in eine Kinoleinwand mit einer Größe von bis zu 300 Zoll verwandeln. Organisieren Sie eine Fußballübertragung im Freien, verwandeln Sie Ihr Schlafzimmer in ein gemütliches Kino oder nehmen Sie den Projektor mit auf Reisen, um unvergessliche Abende zu erleben. Mit 4K-Auflösung, optischem Zoom, 3.000 ANSI-Lumen Helligkeit und präziser Farbgenauigkeit passt sich der C2 Ultra Ihrem Leben an – egal, wohin es Sie führt.

Als erster offizieller Partner der FIFA Club World Cup 2025™ wird Hisense auch weiterhin das tägliche Erlebnis durch modernste Display-Innovationen verbessern. Egal, ob Sie den besten Vereinen der Welt bei ihren Wettkämpfen zuschauen, mit Freunden spielen oder einen Film mit Ihren Lieben genießen – Hisense ermöglicht seinen Nutzern, die Momente zu genießen, auf die es ankommt – größer, heller und fröhlicher.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024), und bei den 100-Zoll-Fernsehern und größeren Bildschirmen ist Hisense die Nummer eins (2023-2025Q1). Als erster offizieller Partner der FIFA Club World Cup 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

