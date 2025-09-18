ZDF

Brares für Rares PW 22/25

Mainz (ots)

Montag, 22. September 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Barschrank, eine Bronze von Wilhelm Karl Robra, einen Cocktailring, ein Gemälde "Heimsuchung Mariens" und ein Emailleschild.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Dienstag, 23. September 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Drachen Rolopan von Steiff, eine Miniaturvase, sechs Silberlöffel, eine Porzellanfigur, einen Navette-Ring und einen Chronograph Montreal.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Mittwoch, 24. September 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kommode Genesio, ein Parfüm von Guerlain Jicky, ein Armband, eine Bronze Heuwagen und einen Ring mit Brillanten.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Donnerstag, 25. September 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen handsignierten Siebdruck, ein Silberset, zwei Leuchten, eine Porzellanfigur von Meissen "Nach dem Bade", sieben Stühle und ein Armband.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Freitag, 26. September 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Zuckerdose, einen Goldring, eine Leuchte Kalmar, ein Medaillon und ein Werbeschild.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell