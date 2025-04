The Whiteley

Die große Eröffnung The Whiteley läutet eine neue Ära für Queensway ein

The Whiteley, Londons erstes Kaufhaus, wurde zu einem wegweisenden Wohn- und Gastronomiezentrum umgestaltet. Auf dem Höhepunkt der achtjährigen Umgestaltung versammelten sich Stadträte, Anwohner, Interessenvertreter, professionelle Teams, Nachbarn und The Whiteley Community Foundation, um die Eröffnung dieses prächtigen, geschichtsträchtigen Gebäudes zu feiern. Die spektakuläre Veranstaltung, an der über 600 Gäste teilnahmen, wurde von MARK und C C Land ausgerichtet.

Die bedeutsame Feier fand im palastartigen Atrium von The Whiteley unter einem großen Pavillon statt, um die Errungenschaften und die umfassende Erneuerung des Viertels zu würdigen, die durch dieses 1.000.000 m² große Projekt geschaffen wurden. Unter der ikonischen Kuppel des Gebäudes wurde der Innenhof in eine beeindruckende runde Bar verwandelt, in der die Gäste meisterhaft zubereitete Cocktails genossen, während sie in die Weltklasse-Unterhaltung des Abends eintauchten. Mit dem fesselnden Auftritt des bekannten Sängers und Songwriters Rag'n'Bone Man und dem anschließenden Auftritt des Londoner DJ Sally K wurde der Abend zu einem unvergesslichen Fest. Um das Spektakel zu vervollständigen, schwebten Luftakrobaten anmutig durch die luftigen Räume des Atriums, und eine halbrunde Bühne diente als Mittelpunkt der Veranstaltung, auf der ein Film des Teams gezeigt wurde, das hinter der Umgestaltung The Whiteley steht.

Das ursprünglich 1911 von William Whiteley fertig gestellte Kaufhaus war einst ein Weltmarktführer. Heute haucht die Sanierung The Whiteley dieser historischen Ikone neues Leben ein und bildet gleichzeitig den Eckpfeiler der ehrgeizigen 3-Milliarden-Pfund-Erneuerung des Queensway. The Queensway Steering Group - ein Zusammenschluss lokaler Grundstückseigentümer - treibt die Umgestaltung der Straße zu einem der dynamischsten neuen Stadtteile Londons voran. Diese ehrgeizige Erneuerung umfasst umfangreiche Verbesserungen des öffentlichen Raums, wie z. B. verbreiterte Bürgersteige, eine umfassende Neugestaltung der Grünanlagen und die Modernisierung der U-Bahnhöfe. Darüber hinaus werden neue Pavillons für ganztägige Mahlzeiten im Freien, öffentliche Kunstinstallationen und ein brandneuer Eingang zum Hyde Park, der noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, den Ruf von Queensway als lebendiges Zentrum festigen.

The Whiteley ist die treibende Kraft hinter The Queensway Steering Group und ist führend bei der Neudefinition des Viertels, um es zu einem begehrten Ziel für Besucher und Bewohner gleichermaßen zu machen. Im Mittelpunkt der Umgestaltung von Queensway steht die von The Whiteley getroffene Auswahl an gewerblichen Mietern. Neben dem ersten Six Senses-Hotel in Großbritannien werden im The Whiteley auch ein Everyman-Kino, ein Third Space-Fitnessstudio und ein neues Restaurant der Pachamama Group untergebracht sein. Die ersten Einzelhandelsmieter werden im Sommer 2025 eröffnen.

Das Wohnangebot in The Whiteley verbindet nahtlos historisches Erbe mit modernem Design in einer Reihe von neu errichteten Gebäuden hinter einer historischen Fassade. Der architektonische Masterplan von Foster + Partners bietet eine große Leinwand für 139 einzigartige Wohnungen, die alle durch exquisite Details und natürliches Licht ästhetisch miteinander verbunden sind. Eingebettet in restaurierte architektonische Originalelemente, darunter eine majestätische Glaskuppel und ein ikonischer Uhrenturm, reichen die Wohnungen von Studios bis zu Apartments mit fünf Schlafzimmern und einer Reihe von Stadthäusern und Penthäusern. Da 70 % der Wohnungen bereits verkauft sind, leben in The Whiteley bereits viele Bewohner, die ab Ende 2024 einziehen werden. Diese Enklave nördlich des Hyde Parks stellt derzeit Verkaufsrekorde auf: Laut Savills erzielt The Whiteley einen Durchschnittspreis von 3.600 £ pro Quadratmeter und damit einen Aufschlag von 200 % gegenüber dem umliegenden Bayswater-Gebiet. Das Programm erfreut sich sowohl bei inländischen als auch bei internationalen Käufern großer Beliebtheit und stößt auf großes Interesse bei britischen, amerikanischen, asiatischen und europäischen Käufern.

Neben den Wohnungen haben die Käufer von The Whiteley Zugang zu beeindruckenden 60.000 Quadratmetern exklusiver Annehmlichkeiten. Dazu gehören ein 20-Meter-Schwimmbecken, ein hochmoderner Fitnessraum, ein Padelplatz, Kinderspielräume, eine Bibliothek und ein weltweit führendes Spa. Darüber hinaus setzen À-la-carte-Dienste wie die Bevorratung von Lebensmitteln, die Expertise eines Weinsommeliers sowie die Betreuung von Haustieren und das Gassi gehen mit dem Hund einen neuen globalen Standard für das Wohnen.

Mit einem Bruttobauwert von über 1,5 Milliarden Pfund hat sich The Whiteley fest als das transformative Projekt in London etabliert, das nicht nur die Landschaft des Queensway neu definiert, sondern auch einen neuen Maßstab für luxuriöses Wohnen in der Stadt setzt. Die feierliche Veranstaltung, die von einflussreichen Gruppen wie dem Stadtrat von Westminster und SEBRA unterstützt wurde, war ein entscheidender Moment, der ein neues, dynamisches Kapitel in der bemerkenswerten Geschichte The Whiteley einläutete.

