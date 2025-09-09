Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Lachs, Nüsse & Co.: Wie Essen die Heilung unterstützt

Antientzündliche Ernährung hilft dabei, Rheuma zu lindern und vor Muskelschwund im Alter zu bewahren

Fetter Fisch wie Lachs, Nüsse und Leinöl - das sind Lebensmittel, die dabei helfen, Entzündungswerte zu senken und bei Rheuma Schmerzen und Steife in den Gelenken zu verringern. Verantwortlich für diesen lindernde Effekt sind Omega-3-Fettsäuren, die für ihre antientzündliche Wirkung bekannt sind. Das gleiche gilt für Müsli: "Vollkorn aus Haferflocken, Hirse, Roggen oder Dinkel spielt eine wichtige Rolle in der antientzündlichen Ernährung", erklärt Prof. Dr. Andreas Michalsen, Experte für klinische Naturheilkunde an der Uniklinik Charité in Berlin im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Vollkorn-Produkte lindern indirekt Entzündungen

Gesund sind diese Vollkorn-Produkte vor allem wegen der enthaltenen Ballaststoffe, die den Darmbakterien als Futter dienen. Diese haben Einfluss auf unsere Körperabwehr und lindern so indirekt Entzündungsreaktionen. Darüber hinaus empfiehlt Michalsen Hülsenfrüchte wie Linsen sowie frisch gebackenes Vollkornbrot - am besten aus Sauerteig. Denn fermentierte Lebensmittel wie dieser wirken sich günstig aus, egal ob Sauerkraut oder Kimchi.

Eine entzündungshemmende Ernährung lohnt sich vor allem im Alter. Bekannt ist: Chronisch leicht erhöhte Entzündungswerte fördern Muskelschwund und Kraftverlust.

