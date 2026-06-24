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ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 28. Juni 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Sonntag, 28. Juni 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Bei Kiwi gibt es dieses Mal unter anderem einen Gladiatorenkampf, für den DER Gladiator Ralf Möller höchstpersönlich anreist. Dazu kommen eine Cycling-Challenge, Grillköstlichkeiten und viel Musik. Gäste: Katrina formerly of Katrina & The Waves, SOS Project feat. Dante Thomas, Kerstin Ott, Buddy, Marquess, Juan Daniél x Gionathan, Nico Gomez und Garcia.

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