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ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 28. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

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Sonntag, 28. Juni 2026, 12.00 Uhr 
ZDF-Fernsehgarten 

Bei Kiwi gibt es dieses Mal unter anderem einen Gladiatorenkampf, für den DER Gladiator Ralf Möller höchstpersönlich anreist. Dazu kommen eine Cycling-Challenge, Grillköstlichkeiten und viel Musik. 

Gäste: Katrina formerly of Katrina & The Waves, SOS Project feat. Dante Thomas, Kerstin Ott, Buddy, Marquess, Juan Daniél x Gionathan, Nico Gomez und Garcia.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 23.06.2026 – 17:02

    ZDF-Programmänderung Woche 27/26

    Mainz (ots) - Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Ghana Vorrunde Gruppe L Übertragung aus Philadelphia/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT) oder ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Panama - England Vorrunde Gruppe L Kommentator: Gari Paubandt Pressekontakt: ...

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  • 23.06.2026 – 15:15

    ZDF-Programmänderung ab Woche 26/26

    Mainz (ots) - Woche 26/26 Fr., 26.6. 0.45 aspekte (VPS 1.05) Bitte Korrektur beachten: Straßenmusik: Kunst, Krach, Karriere? Woche 27/26 Sa., 27.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - Ghana Vorrunde Gruppe L Übertragung aus Philadelphia/USA Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT) _____________________ Bitte ...

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