Xinhua Silk Road: 16. Internationales Tourismusfestival der Drei-Schluchten-Region am Jangtsekiang in Yichang, China, eröffnet

Die Eröffnungsfeier des „16. China Yangtze River Three Gorges International Tourism Festival" fand am 6. September in Yichang in der zentralchinesischen Provinz Hubei statt.

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Hubei sowie der Volksregierung der Stadt Chongqing ausgerichtet sowie von der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Hubei, der Kommission für Kultur und Tourismusentwicklung der Stadt Chongqing sowie der Volksregierung der Stadt Yichang organisiert.

Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie wurde eine kulturelle Aufführung für das Publikum veranstaltet, bei der 15 künstlerische Darbietungen, darunter Gesang und Tanz, kurze Dramen, Instrumentaldarbietungen sowie chinesisches Kung Fu, gezeigt wurden. Die Aufführung beinhaltete innovative Elemente wie virtuelle KI-Moderatoren und Lasereffekte, um dem Publikum ein intensives Erlebnis zu bieten.

Wie durchsickerte, werden während des Festivals einige Veranstaltungen stattfinden, darunter ein Drei-Schluchten-Tourismus-Karneval und ein Festival der besonderen Esskultur. Die „Hubei Three Gorges Cultural Tourism Group" wird mehrere Initiativen starten, um die Öffentlichkeit durch Kulturtourismus zu fördern. Außerdem werden der erste Wettbewerb für kulinarische Fähigkeiten und eine Lebensmittelmesse veranstaltet.

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 wurde das „China Yangtze River Three Gorges International Tourism Festival" jedes Jahr abwechselnd von Hubei und Chongqing ausgerichtet. Es hat sich zu einem renommierten kulturtouristischen Ereignis entwickelt, welches den Einfluss der Drei Schluchten als touristische Marke deutlich erhöht.

