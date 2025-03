Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders

Südtiroler Genussfrühling - hier schmeckst Du die Natur

Wenn der Winter langsam weicht und die Natur zu neuem Leben erwacht, verzaubert die Südtiroler Region Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders mit seinem Genussfrühling alle Sinne. Hier wird nicht einfach nur gegessen - hier wird zelebriert, was das Land hervorbringt.

Die ersten zarten Blüten erheben sich aus dem Boden, die Obstbäume leuchten in ihrem weißen und rosafarbenen Kleid, und der Duft frischer Kräuter liegt in Luft. Genau in dieser zauberhaften Jahreszeit öffnet sich die Tür zu einer Welt voller Geschmackserlebnisse, die die Schönheit der Landschaft mit den kulinarischen Highlights Südtirols verbindet.

Genuss und Tradition vereint

Der Frühling hier ist nicht nur ein Fest für die Augen, sondern vor allem auch für den Gaumen. Wer sich auf die Reise begibt, entdeckt eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht: von regionalen Spezialitäten, die liebevoll nach alten Rezepten zubereitet werden, bis hin zu innovativen Kreationen, die den Charme Südtirols modern interpretieren.

Während die Sonne sanft über die Hänge wandert, laden urige Bauernhöfe, gemütliche Weinkellereien und stilvolle Restaurants dazu ein, die saisonalen Köstlichkeiten zu genießen. Ob der erste Spargel der Saison, feine Kräutergerichte oder der fruchtige Geschmack der lokalen Weine - jeder Bissen als auch jeder Schluck erzählt eine Geschichte über die Tradition, die Verbundenheit zur Natur und die Leidenschaft der Menschen dieser Region.

Neben den kulinarischen Genüssen ist es auch die herzliche Gastfreundschaft der Südtiroler, die den Genussfrühling so besonders macht. In den kleinen Dörfern, auf den sonnigen Höhenwegen oder bei den zahlreichen Veranstaltungen, die in der Region stattfinden - überall spürt man die Liebe zur Tradition und den Wunsch, Gäste mit offenen Armen zu empfangen.

Zwischen dem 26.04. und 31.05.2025 findet der Südtiroler Genussfrühling statt. Hier ein paar Veranstaltungstipps, die den Frühling feiern:

26.04.2025 - Eröffnung Genussfrühling mit Kräutermarkt in Feldthurns

Die Eröffnung des Genussfrühlings steht ganz im Zeichen der heimischen Kräuter. Auf dem Kräutermarkt können Besucher duftende Schätze entdecken, die nicht nur in der Küche, sondern auch für die Gesundheit wahre Wunder wirken. Verkostungen laden dazu ein, in die Welt der Kräuter einzutauchen.

03.05.2025 - Ban Winzer, Tag der offenen Weinkeller

An diesem Tag öffnen die Weingüter der Region ihre Türen und gewähren Einblicke in die Kunst des Weinbaus. Eine Verkostung der besten Tropfen, begleitet von lokalen Spezialitäten, macht diesen Tag zu einem Highlight für Weinliebhaber.

24. - 25.05.2025 - Brennende Liab, Gartenschau in Klausen

Die Klausner Gartenschau verführt mit einer Farbenpracht aus Blumen und Pflanzen. Dabei steht die "Brennende Liab" im Mittelpunkt - eine romantische Inszenierung, die das Zusammenspiel von Natur und Kultur auf besondere Weise erlebbar macht.

31.05.2025 - SABIONA25, Eisacktaler Weißweinfestival in Klausen

Zum krönenden Abschluss lädt das Weißweinfestival dazu ein, die Vielfalt des Eisacktaler Weißweins zu entdecken. Inmitten der Altstadt von Klausen erwarten die Besucher elegante Weine - fachkundig von erfahrenen Sommeliers kredenzt und von erlesenen Köstlichkeiten begleitet.

Südtirol - eine Liebe, die durch den Magen geht. Hier trifft kulinarische Leidenschaft auf eine atemberaubende Naturlandschaft. Das ganze Genussfrühlings-Programm findest Duhier: https://www.klausen.it/de/genussurlaub-suedtirol/genussevents/genussfruehling.html

