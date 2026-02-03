F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH

DEI Corporate Excellence Award 2026: Die Finalisten stehen fest

Frankfurt am Main (ots)

Eine interdisziplinäre Jury nominiert herausragende Projekte in fünf Kategorien, die Diversity, Equity, Inclusion und Belonging strategisch verankern und neue Maßstäbe für nachhaltige Unternehmenskultur setzen. Die Preisverleihung findet am 19. März 2026 im Rahmen des 5. Corporate Diversity Summits in Frankfurt am Main statt.

Das F.A.Z. Institut hat die Finalisten des DEI Corporate Excellence Award 2026 bekannt gegeben. Der Award würdigt innovative und wirkungsvolle Projekte, die Diversity, Equity, Inclusion und Belonging (DEIB) ganzheitlich denken und über symbolische Maßnahmen hinaus strukturelle Veränderungen in Organisationen bewirken.

Die Auswahl der Finalisten erfolgte durch eine interdisziplinär besetzte Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Nominiert wurden Projekte, die zeigen, wie Chancengerechtigkeit, Zugehörigkeit und Anerkennung systematisch gefördert und dauerhaft in Prozessen, Führung und Kultur verankert werden können.

"Die Finalisten machen deutlich, dass exzellente DEI-Arbeit kein Add-on ist, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor für zukunftsfähige Organisationen. Sie verbinden Haltung mit Strategie und Wirkung - und setzen damit neue Standards für Unternehmensverantwortung", sagt Prof. Dr. René Schmidpeter, Jurymitglied und Professor für Nachhaltigkeitsmanagement an der Berner Fachhochschule.

Die Finalisten des DEI Corporate Excellence Award 2026 (alphabetisch, nach Kategorie)

Kategorie 1 - Diversity

Dentons

ManpowerGroup Deutschland GmbH & Co. KG

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

Kategorie 2 - Equity

GASAG AG

Henkel AG & Co. KGaA

INES Analytics GmbH

Netlight Consulting GmbH

Kategorie 3 - Inclusion

afb social & green IT

alangu GmbH

Beiersdorf AG

Deutscher Wetterdienst

Kategorie 4 - Belonging

gematik GmbH

Synergy Consult

Takeda

WELCOMING OUT gUG (haftungsbeschränkt)

Sonderkategorie - Wertschätzung (Anerkennung & Respekt)

PERFORM THE TALK

Rainbow-Day GmbH

#DiversityStoriesThatMatter

Die Finalisten stammen aus unterschiedlichsten Branchen - von Industrie und Beratung über öffentliche Institutionen bis hin zu Sozialunternehmen - und zeigen, wie breit und zugleich tiefgreifend DEI wirksam umgesetzt werden kann. Die Projekte reichen von datenbasierter Förderung von Chancengerechtigkeit über inklusive Arbeitsmodelle bis hin zu Initiativen, die Zugehörigkeit und Wertschätzung messbar stärken.

Preisverleihung am 19. März 2026

Die Auszeichnung der Sieger erfolgt am 19. März 2026 im F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main im Rahmen des 5. Corporate Diversity Summits. Erwartet wird ein hochkarätiges Publikum aus Unternehmensleitung, HR, DE&I, CSR und Kommunikation.

Alle Siegerprojekte werden zudem in einer Sonderpublikation der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausführlich vorgestellt.

Jury des DEI Corporate Excellence Award 2026

Mitglieder der Jury sind:

Alhaji Allie Bangura (ADAN Impact GmbH) | Anna Engers (Diversity Expertin) | Nora Bilz (myAbility) | Dr. Simon Haug (F.A.Z. / FAZIT STIFTUNG) | Dr. Alexander Insam (GÖRG) | Dr. Irène Y. Kilubi (JOINT GENERATIONS) | Karen Schallert (HandicapUnlimited) | Prof. Dr. René Schmidpeter (BFH Bern) | Christiane Wolff (Strategische Kommunikationsberatung)

Über das F.A.Z. Institut

Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte Analysen, Studien und Veranstaltungen zu zentralen Zukunftsthemen. Es vernetzt Verantwortliche aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und schafft Plattformen für nachhaltige Transformation, verantwortungsvolle Führung und gesellschaftlichen Fortschritt.

