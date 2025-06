TTE Strategy

Lars Rössler wechselt zu TTE Strategy als Berater für Wachstums- und Venture-Strategien

Die auf Transformation und Strategie spezialisierte Unternehmensberatung TTE Strategy baut ihr Führungsteam weiter aus: Mit Lars Rössler gewinnt TTE einen erfahrenen Strategieberater, der künftig als Principal Groß- und Mittelstands-Unternehmen in Wachstums-, Portfoliostrategie- und Investitionsthemen begleiten wird.

Rössler bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Strategieentwicklung und -umsetzung mit. Unter anderem in führenden Rollen bei BSH Home Appliances (Bosch Gruppe),OSRAM und der Boston Consulting Group. Zuletzt verantwortete er als Head of Global Corporate Venturing bei BSH den Aufbau und die Skalierung eines konzernweiten Programms, das strategiegetriebene Startup-Kollaborationen mit klar messbarem Business Impact im Kern- und Neugeschäft verknüpfte. Lars Rössler: "Ich freue mich darauf, Unternehmen dabei zu begleiten, ambitionierte Wachstums- und Innovationsziele mit klarer Struktur umzusetzen - ob durch neue Geschäftsmodelle, strategische Partnerschaften oder gezielte Investitionen."

Bei TTE Strategy wird er Kund:innen dabei unterstützen, konkrete Wachstumspotenziale zu erkennen, strategisch zu erschließen und operativ zu skalieren - etwa durch die Erweiterung des Geschäftsportfolios, den Aufbau externer Kooperationen oder strukturierte Investitionsentscheidungen.

"Lars versteht es, Wachstumsinitiativen nicht nur strategisch zu denken, sondern auch operativ zu verankern - in klassischen Business Units oder durch innovative Kooperationsmodelle. Seine Erfahrung im Auf- und Ausbau von Wachstumsplattformen macht ihn zu einem echten Sparringspartner für Unternehmenslenker", so Lars Linnekogel, Gründer und Geschäftsführer von TTE Strategy.

Über TTE Strategy

TTE Strategy, zweifach ausgezeichnet als "Strategy Hidden Champion", ist eine internationale Beratungsfirma. Mit ihrem einzigartigen Co-Creation-Ansatz unterstützt das Unternehmen Kunden bei der praktischen Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsstrategien. Der Erfolg basiert auf der Kombination aus erstklassiger Beratungsqualität und der aktiven Einbindung aller Stakeholder im Strategieprozess.

