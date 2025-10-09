F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH

Infineon gewinnt den Sustainable Future Award 2025

Frankfurt am Main (ots)

F.A.Z. Institut und Cision Germany verleihen den Preis an Infineon / Rückblickende Analyse ermittelt glaubwürdiges und vorbildliches Verhalten als nachhaltiges Unternehmen

Der "Sustainable Future Award" von F.A.Z. Institut und Cision Germany geht in diesem Jahr an Infineon Technologies AG. Der Preis basiert auf einer mehrjährigen Analyse der Medienberichterstattung, bei der die Glaubwürdigkeit von Unternehmensstrategien und Managerkommunikation überprüft wurde. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der nachweisbaren Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und dem Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation.

In der Begründung heißt es:

"Infineon positioniert sich als Schlüsselfaktor der Energiewende: Die Leistungshalbleiter des Unternehmens sind essenziell für Elektrofahrzeuge, Wind- und Solaranlagen sowie die digitale Infrastruktur. Damit leistet Infineon einen direkten Beitrag zur Dekarbonisierung und stärkt gleichzeitig die europäische technologische Souveränität. Allein die Smart Power Fab in Dresden schafft über 1.000 neue Arbeitsplätze und verbindet wirtschaftliches Wachstum mit ökologischer Verantwortung.

Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Dekarbonisierungsziele, die von der Science Based Targets Initiative zertifiziert sind, und hat den größten prozentualen Rückgang der Treibhausgasemissionen unter den DAX-Konzernen erzielt. Zusätzlich sorgt die eigene Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien in Villach für eine nachhaltige und resilientere Versorgung in der Produktion. Die transparente Kommunikation der ESG-Aktivitäten, etwa über die Veröffentlichung ökologischer Fußabdrücke der Produkte, zeigt das Engagement von Infineon für nachhaltige Lieferketten und gesellschaftliche Verantwortung.

CEO Jochen Hanebeck wird als glaubwürdiger Stratege wahrgenommen, der wirtschaftliche Weitsicht und gesellschaftliche Verantwortung konsequent miteinander verbindet. Seine pragmatische, umsetzungsorientierte Führung macht Infineon zu einem Vorreiter der nachhaltigen Transformation."

Infineon folgt mit dieser Auszeichnung auf Henkel, dessen Vorstandsvorsitzender Carsten Knobel im vergangenen Jahr, 2024, den Sustainable Future Award erhalten hat.

Der "Sustainable Future Award" wird Infineon im Rahmen der "Responsible Leadership Conference" am 22. Oktober 2025 verliehen. Die Konferenz findet im F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt. Diese Konferenz findet in diesem Jahr bereits zum 14. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 300 Teilnehmer vor Ort dabei sein. Der Preis wird von Dr. Peter Wawer entgegengenommen, Division President Green Industrial Power. Werfen Sie gerne einen Blick in das Programm: https://www.responsibleleadership.de/

Infineon ist ein führendes Halbleiterunternehmen mit Sitz in München und globaler Präsenz. Mit seinen Technologien für Leistungshalbleiter, Sensorik und Mikrocontroller unterstützt das Unternehmen Kunden aus der Automobil-, Industrie- und Elektronikbranche. Infineon verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlichem Mehrwert und Nachhaltigkeit und setzt damit Maßstäbe für die gesamte Branche.

