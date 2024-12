ARCenergie GmbH

Fachübergreifende Planung bei Bauprojekten: Luca Arenz von ARCenergie verrät, warum Bauherren Architekten mit Technikverständnis brauchen

Verzögerungen und Fehler in der Planung kosten Bauherren bares Geld – maximale Effizienz hingegen spart Kosten. Als Bauphysiker setzt Luca Arenz deshalb auf ganzheitliche Planungskonzepte. Unter dem Dach von ARCenergie hat er als Inhaber und Geschäftsführer ein interdisziplinäres Team versammelt, das neben der Architektur auch technische Aspekte wie Brand- und Schallschutz, Statik und Energieberatung sowie das immer relevantere Thema Förderung aus einer Hand abbilden kann. Hier verrät er, warum sich Bauherren nur auf Architekten mit technischem Grundverständnis verlassen sollten.

Ohne Planung ist der Bau neuer Immobilien nicht möglich. Damit ein komfortabel und sicher nutzbares Objekt entsteht, muss eine Vielzahl an Überlegungen nahtlos ineinandergreifen. Brand- und Schallschutz, Statik, Energieeffizienz und viele weitere Faktoren müssen dabei berücksichtigt werden. Diese Faktoren angemessen abzubilden, erfordert eine gründliche, fachübergreifende Planung. Leider sind jedoch viele Architekturbüros für diese Form der Planung unzureichend gerüstet. „Im Architekturstudium ist technisches Sachverständnis allzu oft nur ein Nachgedanke. Dies führt bisweilen zu Bauplänen, die teure Anpassungen erfordern, damit sie sicher und rechtskonform realisiert werden können“, warnt Luca Arenz von ARCenergie. „Zwar werden Architekten grundlegend in technischen Themenbereichen beschult – sie sind jedoch in der Regel keine Experten.“

„Bauherren dürfen keine Kompromisse eingehen“, so der Experte weiter. „Damit das Projekt von der Planung an reibungslos verläuft, sollten Bauherren sich darum für ein Architekturbüro entscheiden, das eng mit Statikern, TGA-Planern und anderen Experten zusammenarbeitet, um sämtliche angrenzenden Bereiche schon in der Grundlagenplanung abzubilden.“ Mit seinem interdisziplinären Expertenteam von ARCenergie unterstützt Luca Arenz Bauherren dabei, Projekte kosteneffektiv zu realisieren und von den maximalen Fördermitteln zu profitieren. Dabei profitieren seine Kunden immer von der ARCenergie MinMax-Garantie, damit sich die Zusammenarbeit für sie garantiert lohnt. Welche Gründe für einen Architekten mit technischem Sachverstand sprechen, erfahren Sie hier.

Fehlendes Sachverständnis und seine Folgen

Im Studium lernen Architekten viel über Design, unterschiedliche Arten von Objekten und die Erstellung von Bauplänen – die technischen Aspekte fallen jedoch unter den Tisch. So lehren Universitäten im Architekturstudium nur die absoluten Grundlagen zu Themen wie Schallschutz, Brandschutz, Energieberatung, Dämmung und Statik. Ebenso kommt der große Themenbereich Technische Gebäudeausstattung (TGA) fast überall zu kurz. Architekten lernen also, wie sie Gebäude entwerfen, nicht jedoch, wie etwa der Verlauf von Rohren und Leitungen oder der Standort des geplanten Objekts in die Planung einfließen sollten.

Beispielsweise kommt es durchaus vor, dass unerfahrene Architekten bei der Planung von Badezimmern nicht berücksichtigen, wie dick die benötigten Leitungen sind und wie dies die Wandkonstruktion und den Fußbodenaufbau beeinflussen wird. Ein TGA-Fachplaner, der mit diesen Bereichen vertraut ist, wird oft erst zu spät hinzugezogen. So planen viele Architekten Rohrschächte im Bauantrag mit einer pauschalen Größe von 10 cm ein. Dabei vergessen sie jedoch, dass gerade Abwasserrohre inklusive der benötigten Halterungen und Verbindungsstücke und des Unterbaus in der Regel erheblich mehr Platz erfordern. Bei sich kreuzenden Rohren sind sogar Schächte mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm nicht unüblich. Diese nachträglich in den Plan zu integrieren, erfordert oft umfassende Änderungen.

Fachplaner möglichst früh zu involvieren, spart langfristig Kosten

Derartige Fallstricke lauern in nahezu allen Bereichen der Bauplanung. So muss ein Gebäude, das an einer lauten Straße liegt oder bei dem spezielle Anforderungen an den Brandschutz bestehen, unbedingt unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz geplant werden. Diese Überlegungen übersteigen aber den Kompetenzbereich eines gewöhnlichen Architekten, weshalb es unverzichtbar ist, schon in frühen Planungsphasen entsprechende Fachplaner hinzuzuziehen. Ein Architekt, der über kein eigenes Technikverständnis verfügt, neigt jedoch dazu, diese Notwendigkeit zu übersehen und erst viel zu spät andere Experten in seine Planung zu involvieren. Dies führt dazu, dass sich in späteren Planungsstadien und teils sogar erst während der Arbeiten Probleme offenbaren, die eine gründliche und gewissenhafte Planung hätte vermeiden können.

Bauherren sollten daher unbedingt darauf achten, dass der Architekt zumindest über das nötige technische Grundverständnis verfügt, um die richtigen Fragen zu stellen und rechtzeitig die relevanten Experten ins Boot holen zu können. Dies ist dringend erforderlich, damit die unterschiedlichen Aspekte der Planung miteinander harmonieren. Idealerweise sollten Bauherren daher Ausschau nach einem Architekturbüro halten, das selbst eigene Fachplaner beschäftigt, um diese Bereiche bereits in der Grundlagenplanung abzubilden. Dies stellt nämlich sicher, dass der Planer in der Lage ist, technische Aspekte in seinen Plänen angemessen zu berücksichtigen, indem er vertraute und erfahrene Fachplaner zuschaltet.

