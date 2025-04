Easy Redmine

Easy Redmine-Gründer: „AI wird in den nächsten 5 Jahren 80 % der Arbeit von Projektmanagern ersetzen – und das ist auch gut so“

Bild-Infos

Download

Prag (ots)

Zusammenfassung: Easy Redmine zeigt Projektmanagern auf, warum sie sich an die kontinuierliche Entwicklung und Integration von AI anpassen müssen.

Die Rolle des Projektmanagers befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Zeiten manueller Aufgabenverfolgung und Aktualisierung von Arbeitsblättern neigen sich dem Ende zu. Die harte Wahrheit? AI wird Projektmanager ersetzen, die sich diesem Wandel verschließen. Doch wer sich anpasst, wird in strategischere, einflussreichere Rollen aufsteigen. Wer diese Entwicklung ignoriert, riskiert, den Anschluss zu verpassen.

AI eignet sich besonders gut für die Automatisierung repetitiver Aufgaben, die früher zeitaufwendig waren, wie z. B. Zeitplanung, Fortschrittsüberwachung und sogar Risikovorhersage. Diese Aufgaben verlangsamen das Projektmanagement, und deshalb sind Unternehmen aktiv auf der Suche nach Projektmanagern, die mit AI umgehen können. Bei PMI-Studien haben 21 % der Befragten angegeben, dass sie AI im Projektmanagement einsetzen. 82 % der Führungskräfte erwarten, dass AI die Projektdurchführung innerhalb der nächsten fünf Jahre signifikant beeinflussen wird. Darüber hinaus glauben 91 % der Fachleute, dass AI eine gewisse Auswirkung auf den Beruf haben wird, wobei 58 % eine tiefgreifendere oder transformative Veränderung erwarten. Diese Zahlen unterstreichen den wachsenden Bedarf an Fachleuten mit AI-Kenntnissen im Projektmanagement.

Laut dem Gründer von Easy Redmine werden „Projektmanager, die sich anpassen, erfolgreich sein“.

Die eigentliche Herausforderung in der schnelllebigen Welt von heute ist die Anpassungsfähigkeit. „Ich glaube, es geht nicht mehr nur um Erfahrung und Technologie, sondern darum, wer sich weiterentwickeln will. Ich erlebe, wie manche Fachleute unabhängig von ihrer Berufserfahrung damit zu kämpfen haben, veraltete Methoden über Bord zu werfen. Für mich ist klar, dass alle, die AI als Werkzeug zur Verbesserung ihrer Arbeit nutzen, erfolgreich sein werden“, erklärt Filip Morávek, Gründer und CEO von Easy Redmine.

Fakt ist, dass Fachwissen allein nicht mehr ausreicht. AI verändert das Management von Projekten, und wer sie in seinen Workflow integriert, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil. Heutzutage zählt weniger die Anzahl der Berufsjahre, sondern vielmehr, wie schnell man lernen, sich anpassen und neue Technologien anwenden kann.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein Meeting, in dem ein Projektmanager AI zur Automatisierung der Berichterstattung, zur Vorhersage von Risiken und zur Optimierung von Ressourcen in Echtzeit einsetzt, während ein anderer immer noch auf manuelle Nachverfolgung und veraltete Tools zurückgreift. Der Unterschied ist offensichtlich. Selbst die interne Fallstudie von Easy Redmine zeigt, dass die AI-gesteuerte Projektplanung bis zu 80 % der Zeit einsparen kann, die für die Erstellung von Plänen gebraucht wird. Wer auf AI setzt, wird nicht nur intelligenter arbeiten können, sondern sich auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und die Zukunft des Projektmanagements mitgestalten.

Fachleute, die auf AI setzen, werden schneller als je zuvor eine Führungsrolle übernehmen. Es spielt keine Rolle, wie viel Erfahrung jemand hat – wer sich nicht an neue Technologien anpassen will, wird denjenigen zuarbeiten, die wissen, wie man AI für maximale Effizienz und Ergebnisse einsetzt.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, bevor es Computer gab? Keine Excel-Tabellen, keine E-Mails, keine Projektmanagementsoftware zur Organisation des Ganzen. Eine Zeit, in der Projekt-Updates echten Papierkram bedeuteten – quasi die Steinzeit für Millennials. Wir haben uns jedoch erfolgreich angepasst, und heute ist es schlichtweg unvorstellbar, ohne diese Technologien zu arbeiten. Das Gleiche gilt für AI – es wird Zeit, sich weiterzuentwickeln, sich neue Fähigkeiten anzueignen und neu zu definieren, was es bedeutet, ein Projektmanager zu sein.

„Wenn man mich um Rat fragen würde, würde ich sagen, dass man keine Angst vor Veränderungen haben und sich weiterbilden sollte, um relevant zu bleiben“, sagt der Gründer. Wenn das alle tun, wird Folgendes passieren: AI wird die Routineaufgaben übernehmen, so dass keine Zeit mehr mit dem Aktualisieren von Gantt-Diagrammen oder dem Erstellen von Statusberichten verschwendet wird. AI erledigt das in Sekundenschnelle, liefert Echtzeit-Einblicke und weist auf Risiken und Chancen hin, die man sonst vielleicht übersehen würde.

Wir müssen uns der Realität stellen. Wer die AI nicht integriert, riskiert auf absehbare Zeit seinen Arbeitsplatz, denn der Markt wird nicht auf Nachzügler warten. Unternehmen erwarten Effizienz, Präzision und strategisches Denken – Qualitäten, die durch AI schon jetzt verbessert werden. „Wenn Sie nicht mit AI arbeiten können, wird es jemand anderes tun“, warnt der Gründer von Easy Redmine.

Aber wenn die AI die administrative Arbeit übernimmt, was bleibt dann für die Projektmanager übrig? Alles, was wirklich wichtig ist.

AI wird zur Vermeidung menschlicher Fehler, zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und zur Schaffung effizienterer Workflows beitragen. Sie wird jedoch nicht menschliche Qualitäten wie Zusammenarbeit, Innovation und Führungsqualitäten ersetzen können. Vielmehr wird AI die Arbeit der Projektmanager effizienter machen.

Sie wird Routineaufgaben übernehmen, so dass sich die Projektmanager auf Strategie, Planung und geschäftliche Auswirkungen konzentrieren können. Anstatt sich in der Aufgabenverfolgung zu verlieren, werden sie Beziehungen aufbauen, Probleme lösen und Projekte an den Unternehmenszielen ausrichten – sie werden von Aufgabenmanagern zu strategischen Führungskräften.

AI ist weit mehr als nur ein weiteres Tool – ihre Implementierung setzt ein neues Mindset voraus. Unternehmen müssen ihre Workflows überdenken, um AI nahtlos in ihre Kernprozesse zu integrieren. Dieser Ansatz fördert die Entwicklung einer hybriden Belegschaft, in der menschliche Expertise und AI-Agenten eng zusammenarbeiten, um sowohl Effizienz als auch Innovation zu fördern. Diese Entwicklung verdeutlicht die Notwendigkeit, traditionelle Prozesse neu zu konzipieren, anstatt sie lediglich zu digitalisieren. Dadurch wird die AI zu einem proaktiven Partner bei der Entscheidungsfindung und im Tagesgeschäft.

Es ist unbestreitbar, dass sich AI ständig weiterentwickeln wird. Bleiben Sie auf dem Laufenden, bilden Sie sich kontinuierlich fort und positionieren Sie sich als führendes Unternehmen im Bereich des AI-gestützten Projektmanagements. Nicht die AI ist der Feind, sondern die Unwissenheit. Und die Zukunft gehört jenen, die bereit sind, sich anzupassen, zu lernen und zu führen. Die entscheidende Frage lautet daher: Sind Sie bereit, sich weiterzuentwickeln?

Easy Redmine ist eine anpassungsfähige Projekt- und Arbeitsmanagement-Suite, die speziell zur Optimierung der täglichen Arbeit von Technologie-Teams entwickelt wurde. Diese Teams sind häufig an komplexen Initiativen zur digitalen Transformation und Industrie 4.0 beteiligt.

Durch die nahtlose Integration von Projekt- und Arbeitsmanagement, IT-Servicemanagement und Quellcode-Management setzt Easy neue Maßstäbe für Technologieprojekte. Dadurch können funktionsübergreifende Teams isolierte Tools in einer einzigen Plattform vereinen.

Easy Redmine nutzt künstliche Intelligenz (AI) und ist sowohl als On-Premise-Lösung als auch als SaaS verfügbar. Es erfüllt höchste Sicherheitsstandards, darunter ISO 27001 und ISO 27017. Weltweit vertrauen mehr als 1.000 Unternehmen auf Easy Redmine.

Original-Content von: Easy Redmine, übermittelt durch news aktuell