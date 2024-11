"Was nun, Herr Lindner?" heute im ZDF

ZDF

Die Ampel-Regierung ist zerbrochen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Finanzminister entlassen und gibt ihm die Schuld am Aus der Regierung. Was sagt Christian Lindner dazu: "Was nun, Herr Lindner?" fragen heute am Donnerstag, 7. November 2024, 19.25 Uhr, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und die stellvertretende Chefredakteurin Anne Gellinek.

Hat er den Bruch provoziert? Fliegt die FDP bei Neuwahlen aus dem Bundestag? Drei Jahre einer zerstrittenen Regierungskoalition sind zu Ende. Wie groß ist der Vertrauensschaden in die deutsche Politik?

"Was nun, Herr Lindner?" ist um 19.25 Uhr live im ZDF und auf ZDFheute.de innerhalb eines 45-minütigen "ZDF spezial" zu sehen. Es moderiert Shakuntala Banerjee.

