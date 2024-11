ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 11. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Bild im Kabinettformat, einen XXL-Bären von Haribo, einen Damenring mit Turmalin, einen Tranchierwagen und zwei Dessertteller von Sèvres. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 12. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Jagdwild-Zähler, einen Überseekoffer, zwei Silbervasen, ein Gemälde von Dieter Nuhr, eine Galvanoplastik und einen Platinring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 13. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren vier französische Geldscheine, einen Ring mit Topas, 12 Anatomie-Stempel, eine Schenkkanne in Entenform, eine Statuette und ein Herrenfahrrad. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 14. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzefigur von Victor Heinrich Seifert, zwei Lebkuchendosen, einen Brillantring, ein astatisches Nadelpaar und ein Gemälde von Hugo Ullik. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 15. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Orden aus Silber, sechs Olympia-Wimpel, ein Gemälde, ein Vergrößerungsgerät, Porzellan-Wellensittiche und einen Smaragd-Brillant-Ring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

