ZDF

Montag, 16. Dezember 2024

Das kleine Fernsehspiel

WTF is Jule?!

Vierteilige Doku-Serie

Montag, 2. + 9. Dezember 2024/ Das kleine Fernsehspiel

Uncivilized

Fünfteilige Dramaserie

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Montag, 16. Dezember 2024, 0.20 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

WTF is Jule?!

Die perfekte Illusion

Vierteilige Doku-Serie

Jule, eine junge Frau im Rollstuhl, bloggt erfolgreich über 15 Jahre ihres Lebens. Plötzlich der Vorwurf: Hinter Jule steckt ein älterer Mann. Maximilian Mundt begibt sich auf Spurensuche.

Zu Beginn war Jule Stinkesocke 16 Jahre alt und ein ganz normales Mädchen: Sie ging zur Schule, hatte Hobbys, machte Sport – und war querschnittgelähmt. Ihr Blog wurde millionenfach geklickt. Dann der Schock: Jule Stinkesocke kann stehen und gehen. WTF?

Was hat es damit auf sich? Und was war passiert? Ab 2009 schreibt Jule in einem Blog und auf Twitter von den Herausforderungen, aber auch von der Normalität ihres Lebens im Rollstuhl, humorvoll und offen wie keine andere. Der Blog wird ausgezeichnet - und Jule wird so über fast 15 Jahre zu einem Vorbild für unzählige Menschen, mit und ohne Behinderung. Zugegeben, nur fast.

Maximilian Mundt begibt sich auf Jules Spuren - der Start einer packenden Reise entlang der Grenze von Realität und Fiktion. Dabei trifft er unter anderem auf Piri Robinson, die mit einem Twitter-Kollektiv die Geschichte ins Rollen gebracht hat.

Es werden vier Folgen "WTF is Jule?!" ausgestrahlt. Drei weitere Folgen direkt im Anschluss.

Alle vier Folgen von "WTF is Jule?!" sind bereits am 6. Dezember 2024 ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 16. Dezember 2024, 0.35 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

WTF is Jule?!

Katze oder Fisch?

Vierteilige Doku-Serie

Die Ungereimtheiten verdichten sich, es wird immer deutlicher: Jules Erfolgsgeschichten stimmen nicht. Kein Einzelfall. Im Internet wimmelt es nur so von gefälschten Lebensgeschichten.

Maximilian Mundt taucht ein in die düstere Welt der Catfishes und merkt: Das kann böse enden. Auch im Fall Jule geht es inzwischen nicht mehr nur um harmlose Onlinelügen. Hinter der jungen Bloggerin steckte jahrelang eine ganz andere Person.

Ein Verdacht, der alles, was bisher bekannt war, in ein neues, unheimliches Licht rückt. Licht in dieses Dunkel bringen unter anderem Steffi Schlipper-Pottkämper vom Twitter-Kollektiv und der Sprachprofiler Dr. Drommel.

Alle vier Folgen von "WTF is Jule?!" sind bereits am 6. Dezember 2024 ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 16. Dezember 2024, 0.55 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

WTF is Jule?!

Zerstörtes Vertrauen

Vierteilige Doku-Serie

Alle Fäden auf der Suche nach Jules wahrer Identität laufen bei einer Person zusammen: Boris, deutlich älter als Jule und Trainer in einem inklusiven Sportverein.

Egal wo Jule war, Boris war nicht weit. Maximilian Mundt macht eine verrückte Entdeckung und auf einmal bekommen Jules vor Freizügigkeit strotzende Geschichten eine völlig andere Bedeutung. Eine Reihe dubioser, diesmal sehr realer Zwischenfälle kommt ans Licht.

Damit wächst die Tragweite des Falls in der echten Welt. Im Mittelpunkt auch hier immer wieder: Boris. Was treibt diesen Menschen an? Und kann man ihm trauen? Kleiner Spoiler: Das "Juleversum" ist viel größer als der Stinkesocke-Blog vermuten lässt.

Zu Wort kommen unter anderen die von Jule Stinkesocke getäuschte Frenze Huth und Leonard Grobien als Teil der Community von Menschen mit Behinderung.

Alle vier Folgen von "WTF is Jule?!" sind bereits am 6. Dezember 2024 ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 16. Dezember 2024, 1.15 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

WTF is Jule?!

What happens online stays online

Vierteilige Doku-Serie

Der Catfish ist entlarvt – doch für einige kommt die Enthüllung zu spät. Sie haben der vermeintlichen Ärztin Jule schon längst intime Einblicke in ihr Leben gegeben.

Sie haben Jule ihre Hoffnungen und Sorgen anvertraut. War es das, was Boris wollte? Maximilian Mundt will ergründen, wie weit die Folgen wirklich reichen – und wer die Geschädigten dieser ganzen Geschichte sind. Klar ist: Der Fall hat tiefe Spuren hinterlassen.

Und das nicht nur im Internet. Maximilian Mundt trifft auf Betroffene wie Anja Marten. Denn auch wenn es Jule nie gegeben hat, eines war sie trotzdem: ein Sprachrohr der Menschen mit Behinderung. Wie viel Sichtbarkeit kann eine erfundene Person überhaupt schaffen? Und wo bleibt nach so einem Fake noch Raum für authentische Repräsentation?

Letzte Folge "WTF is Jule?!".

Alle vier Folgen von "WTF is Jule?!" sind bereits am 6. Dezember 2024 ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 2. Dezember 2024, 23.50 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

Uncivilized

Hanau

Fünfteilige Dramaserie

Als Can und seine Jungs die bestandene Ausbildung ihres guten Freundes gebührend feiern wollen, ahnen sie noch nicht, dass der Abend eine ungewollte Wendung nehmen wird.

In die Shisha-Bar werden die Jungs aufgrund neuer Sicherheitsvorkehrungen nach Hanau nicht reingelassen. Die Bahnen fahren nicht mehr, es beginnt eine Reise durch das Kölner Nachtleben voller Ablehnung, diskriminierender Türpolitik und einer Polizeikontrolle.

Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg: Fünf Lebenswelten, in denen postmigrantische Menschen in Deutschland die unmittelbaren Auswirkungen dieser Attentate und Anschläge auf ihren Alltag erleben.

Weitere Folgen der fünfteiligen Dramaserie "Uncivilized" wird montagnachts ausgestrahlt. Zwei Folgen direkt im Anschluss.

Im Anschluss an die letzte Folge der Dramaserie wird eine Doku-Folge gesendet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 2. Dezember 2024, 0.25 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

Uncivilized

Ukraine

Fünfteilige Dramaserie

Karla möchte im Zuge der Berichterstattung über die Ukraine eine geflüchtete Person zu Hause aufnehmen. Doch stattdessen wartet plötzlich ein syrischer junger Mann im Flüchtlingsrat auf sie.

Ein vermeintlich kleiner Fehler in der Bürokratie bringt Karlas ganzes Weltbild ins Wanken und stellt die Beziehung zu ihrem Ehemann Eren auf die Probe. Beide stecken im Dilemma zwischen Moral, Vorurteilen und dem Willen, im Kern etwas Gutes tun zu wollen.

Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg: Fünf Lebenswelten, in denen postmigrantische Menschen in Deutschland die unmittelbaren Auswirkungen dieser Attentate und Anschläge auf ihren Alltag erleben.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 2. Dezember 2024, 0.45 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

Uncivilized

Nine Eleven

Fünfteilige Dramaserie

Kurz nach dem 11. September 2001 beginnt Sahra ihr Referendariat. Dass sich Abiturient Ahmad in ihrer Stunde nicht an einer Schweigeminute beteiligt, hat für beide Konsequenzen.

Ahmads Abitur steht plötzlich auf der Kippe und auch Sahra gerät ins Visier des Kollegiums und muss sich für ihre Haltung rechtfertigen.

Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg: Fünf Lebenswelten, in denen postmigrantische Menschen in Deutschland die unmittelbaren Auswirkungen dieser Attentate und Anschläge auf ihren Alltag erleben.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 9. Dezember 2024, 23.55 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

Uncivilized

Charlie Hebdo

Fünfteilige Dramaserie

Kenan ist ein junger Kunststudent. Als seine besten Freunde zur Ausstellung an seiner Kunsthochschule kommen, prallen Kenans unterschiedliche Welten aufeinander.

Nach dem Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" werden neben Kenans Fotos auch Mohammed-Karikaturen als Solidaritätsaktion ausgestellt. Das verstört seine beiden besten Freunde. Kenan muss sich plötzlich zwischen ihnen und der Kunstwelt entscheiden.

Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg: fünf Lebenswelten, in denen postmigrantische Menschen in Deutschland die unmittelbaren Auswirkungen dieser Attentate und Anschläge auf ihren Alltag erleben.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 9. Dezember 2024, 0.25 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

Uncivilized

Stuttgarter Krawallnacht

Fünfteilige Dramaserie

Auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch gerät Yasemin mit ihrem Bruder in eine Polizeikontrolle. Als sie zu den Geschehnissen der vergangenen Nacht befragt werden, eskaliert die Situation.

Die Unruhen vom Vortag haben Stuttgart in einem Ausnahmezustand hinterlassen. Als die übermüdeten Polizisten das Geschwisterpaar aufhalten, kommt eins zum anderen und Yasemins Bewerbungsgespräch rückt in weite Ferne.

Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg: fünf Lebenswelten, in denen postmigrantische Menschen in Deutschland die unmittelbaren Auswirkungen dieser Attentate und Anschläge auf ihren Alltag erleben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montag, 9. Dezember 2024, 0.40 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

Uncivilized

Ihre Story, meine Realität

Dokumentation

Was für ein Bild wurde nach Hanau oder "Charlie Hebdo" in der Öffentlichkeit gezeichnet? Die Doku-Folge wirft einen kritischen Blick auf die Berichterstattung der vergangenen Jahre.

Welche Narrative haben die Schlagzeilen geprägt, welche Stimmung wurde durch welche Wortwahl erzeugt? Die Doku-Folge beleuchtet, wie Ereignisse wie 9/11 oder Hanau in das kollektive Bewusstsein gelangen und welchen Einfluss das auf die gesellschaftliche Realität hat.

Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg: fünf Lebenswelten, in denen postmigrantische Menschen in Deutschland die unmittelbaren Auswirkungen dieser Attentate und Anschläge auf ihren Alltag erleben.

Letzte Folge der fünfteiligen Dramaserie "Uncivilized".

Direkt im Anschluss wird "Uncivilized: Ihre Story, meine Realität – Dokumentation" ausgestrahlt.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell