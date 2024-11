ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/24

Mainz (ots)

Woche 49/24 Mi., 4.12. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 17.10 Uhr beachten: 17.10 hallo deutschland 17.45 sportstudio live (HD/AD/Dd 5.1/UT) DFB-Pokal, Achtelfinale Moderation: Katrin Müller-Hohenstein 1. FC Köln - Hertha BSC 1. Halbzeit Übertragung aus Köln Kommentator: Martin Schneider In der Halbzeitpause: gegen 18.45 heute (VPS 19.00) Moderation: Barbara Hahlweg gegen 18.55 Wetter (VPS 19.20) ca. 19.00 Uhr 1. FC Köln - Hertha BSC 2. Halbzeit Übertragung aus Köln Kommentator: Martin Schneider ca. 20.45 Uhr RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 1. Halbzeit Übertragung aus Leipzig Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45) Wetter Moderation: Dunja Hayali ca. 21.45 Uhr RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2. Halbzeit Übertragung aus Leipzig Kommentator: Gari Paubandt Verlängerung und Elfmeterschießen möglich Zusammenfassungen weiterer Spiele: Karlsruher SC - FC Augsburg VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim 23.30 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.00 #WTF – Ostdeutschland in Wessi-Hand (VPS 0.45) 1.45 Geheimnisse der DDR (VPS 1.30) 2.30 Geheimnisse der DDR (VPS 2.15) _____________________________ zu Mi., 4.12. 3.15 Geheimnisse der DDR (VPS 3.00) 4.00 Blutige Anfänger (VPS 19.25) 4.45 plan b: Rettung für die Alpen 5.15- hallo deutschland 5.30 ("Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht", "auslandsjournal", "Die Spur" sowie die Wiederholungen "auslandsjournal" und "Die Spur" entfallen.) Die Serie "SOKO Wismar" um 18.00 Uhr schiebt sich wie folgt: Mi., 11.12.2024 Geister Mi., 18.12.2024 Totes Gleis Mi., 8.01.2025 Die neun Gehirne des Oktopus

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell