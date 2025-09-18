F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH

Circularity Champion Award 2025: Die Finalisten stehen fest

Frankfurt am Main (ots)

Eine renommierte Jury nominiert 25 Unternehmen in fünf Kategorien für innovative Lösungen und konsequentes Umdenken in eine nachhaltige, zirkuläre Zukunft. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 14. Responsible Leadership Conference am 23. Oktober in Frankfurt am Main statt.

Das F.A.Z. Institut und die Jury unter dem Vorsitzenden Professor Dr. René Schmidpeter (Berner Fachhochschule) haben die Shortlist für den "Circularity Champion Award 2025" veröffentlicht.

Die Shortlist umfasst in diesem Jahr 25 wegweisende Projekte, die zeigen, wie Materialkreisläufe geschlossen, Ressourcen geschont und neue Geschäftsmodelle etabliert werden können. Die nominierten Initiativen stammen aus unterschiedlichsten Branchen - von der Bauwirtschaft über Konsumgüter bis hin zur pharmazeutischen Industrie - und demonstrieren eindrucksvoll, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert. "Die Vielfalt der Einreichungen zeigt, dass Kreislaufwirtschaft längst kein

Nischenthema mehr ist. Die Nominierten setzen neue Standards, wie wir Produkte entwickeln, Materialien einsetzen und Wertschöpfung neu denken", sagt Professor Dr. René Schmidpeter, Vorsitzender der Jury.

Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):

Recycling & Rückgewinnung

CYCLIZE GmbH

Evonik Operations GmbH

Motel One Group

Rodiek & Co. GmbH (Nehlsen Group)

Saint-Gobain Rigips GmbH

TSR Recycling GmbH & Co. KG

Wiederverwendung & Produktwert erhalten

Fenyx GmbH

innatura gGmbH

Lorenz GmbH & Co. KG

rebuy recommerce

ZF Friedrichshafen AG Werk Bielefeld

Design

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

holzius

Miele & Cie. KG

TRIQBRIQ AG

Verallia Deutschland AG

Cradle to Cradle

ERFURT & Sohn

Gugler Medien GmbH

Keimfarben GmbH

Liebherr-Hausgeräte GmbH

traceless materials GmbH

Systemisches Umdenken (Rethink)

EPEA GmbH

Lippe zirkulär

Mosca GmbH

SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA

Mitglieder der diesjährigen Jury des "Circularity Champion Award" sind:

Prof. Dr. Rene Schmidpeter, Berner Fachhochschule BFH | Nora Sophie Griefahn, Cradle to Cradle NGO | Philipp Krohn, Frankfurter Allgemeine Zeitung | Prof. Dr. Rahel Meili, Berner Fachhochschule BFH | Tim Janßen, Cradle to Cradle NGO | Jonas Spitra, SCHOTT | Dr. Claudia Schrimpf-Dörges, Grant Thornton Germany | Dr. Stefan Hannen, Grant Thornton Germany | Anja Siegesmund, BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. | Sven Steinert, H&Z Management | Gregor Vischer, F.A.Z. Institut

Preisverleihung am 23. Oktober 2025

Der Preis wird am zweiten Tag der 14. Responsible Leadership Conference überreicht. Die Konferenz findet am 22. und 23. Oktober 2025 unter dem Leitthema "Kurs halten: Verantwortungsvoll navigieren in Zeiten des Wandels" in Frankfurt am Main statt. Erwartet werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider aus Nachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing.

Über das F.A.Z. Institut

Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereint Vordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zu entwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, um den Wandel aktiv mitzugestalten.

Anmeldung zur "14. Responsible Leadership Conference" unter: https://www.responsibleleadership.de/tickets

Original-Content von: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH, übermittelt durch news aktuell