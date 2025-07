F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH

Deutscher Image Award 2025 für Commerzbank - CEO Bettina Orlopp und Kommunikationsteam um verstorbenen Philipp Encz ausgezeichnet

Der renommierte „Deutsche Image Award" geht in diesem Jahr an die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank AG, Dr. Bettina Orlopp, sowie an das gesamte Kommunikationsteam um den jüngst plötzlich verstorbenen Bereichsvorstand Group Communications, Philipp Encz. Damit werden die herausragende Reputation der Vorstandsvorsitzenden basierend auf ihrer Managementleistung sowie die außergewöhnlich erfolgreiche Arbeit der Unternehmenskommunikation gewürdigt.

Dr. Bettina Orlopp, ist seit Oktober 2024 Vorstandsvorsitzende der Commerzbank AG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Promotion an der Universität Regensburg begann sie ihre Karriere bei McKinsey & Company, wo sie zur Partnerin ernannt wurde. Seit 2014 ist sie in verschiedenen Führungspositionen bei der Commerzbank tätig. So hatte sie von 2020 bis 2024 in der Phase der erfolgreichen Restrukturierung und Neuausrichtung der Commerzbank das Amt der Finanzvorständin inne. Seit Oktober 2024 ist Bettina Orlopp Vorstandsvorsitzende und verantwortet unter anderem die Segmente Strategie, Transformation, Nachhaltigkeit sowie Kommunikation, Corporate M&A und Recht. Orlopps ausgerufenes Mittelfristziel ist es, die Commerzbank als feste Größe unter den erfolgreichen europäischen Banken zu etablieren. Auf dem Weg dahin hat sie im Februar 2025 die weiterentwickelte Strategie „Momentum" präsentiert und konnte den Übernahmeavancen der italienischen UniCredit zum Trotz im ersten Quartal Rekordergebnisse vermelden.

„Bettina Orlopp positioniert sich in ihrer CEO-Rolle mit einem klaren Fokus auf die wirtschaftliche Stärke und die Zukunftsstrategie der Commerzbank, lässt sich dabei auch nicht von Übernahmespekulationen ablenken und verbindet ihr früheres CFO-Profil als durchsetzungsstarke Verhandlerin glaubwürdig mit Empathie und Bescheidenheit – ein Beispiel für authentische und wirkungsvolle Führung", sagt Thomas Leitner, Geschäftsführer von Cision. „Das Image der Commerzbank hat sich deutlich gewandelt", sagt Gregor Vischer, Geschäftsführer F.A.Z. Institut. „Vom Sanierungsfall nach der Finanzkrise ist sie zu einem stabilen und ertragsstarken Institut geworden – ein Beleg für erfolgreiche Transformation und konsequente Führung."

Übergreifend verantwortlich für die öffentliche Positionierung und strategische Kommunikationsarbeit der Commerzbank war bis zu seinem plötzlichen Tod Philipp Encz. Seit Juni 2024 leitete er als Bereichsvorstand Group Communications die drei Bereiche Corporate Communications, Brand & Research und Public Affairs sowie die Commerzbank Stiftung. Zuvor bekleidete er die Position des Managing Director und Head of Public Affairs für Europa und Deutschland bei Citi.

Silvana Herold wird die Auszeichnung für das Kommunikationsteam entgegennehmen – in Anerkennung der gemeinsamen Leistung unter der Leitung von Philipp Encz. Herold ist seit Mai 2021 als Bereichsleiterin und Managing Director Group Corporate Communications der Commerzbank AG für die gesamte Konzernkommunikation und damit mit ihrem Team unter anderem für die CEO- und Vorstandspositionierung verantwortlich. Vor der Commerzbank war Herold Kommunikationschefin der AXA Konzern AG.

Zum „Deutschen Image Award":

Der „Deutsche Image Award" wird seit 2002 von F.A.Z. Institut und Cision Germany verliehen. Der Preis geht an die Unternehmensleitung mit dem besten internationalen Medien-image für exzellente Managementleistung sowie an die verantwortliche Kommunikationsleitung für die erfolgreiche und überzeugende kommunikative Positionierung.

Verfahren:

Die Gewinnerinnen und Gewinner des „Deutschen Image Awards" werden jedes Jahr in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst erfolgt eine wissenschaftliche Medieninhaltsanalyse der deutschen und internationalen Meinungsführermedien, initiiert vom F.A.Z. Institut und durchgeführt von Cision Germany. Tausende Medienberichte werden systematisch untersucht.

Im zweiten Schritt bewertet eine hochkarätige Fachjury die empirischen Daten und wählt die PreisträgerInnen aus.

Der „Deutsche Image Award" wird im Rahmen des „18. Deutschen Marken-Summit" am 29. September im SPARK in Frankfurt überreicht. Anmeldungen zur Veranstaltung sind noch möglich: www.marken-summit.de

Bisherige PreisträgerInnen:

2024: Dr.-Ing Stefan Hartung und Prof. Dr. Christof Ehrhart, BOSCH

2023: Belén Garijo und Sabia Schwarzer, Merck

2022: Ola Källenius und Bettina Fetzer, Mercedes-Benz Group

2021: Dr. Martin Budermüller und Dr. Nina Schwab-Hautzinger, BASF

2019: Dr. Theodor Weimer und Ingrid M. Haas, Deutsche Börse AG

2018: Kasper Rorsted und Jan Runau, Adidas AG

2017: Dr. Frank Appel und Prof. Dr. Christof Ehrhart, Deutsche Post DHL AG

2016: Dr. Karl-Ludwig Kley und Dr. Walter Huber, Merck KGaA

2015: Dr. Dieter Zetsche und Jörg Howe, Daimler AG

2013: Dr. Elmar Degenhart und Dr. Felix Gress, Continental AG

2012: Jochen Zeitz, Franz Koch und Dr. Ulf Santjer, PUMA SE

2011: Prof. Dr. Martin Winterkorn und Stephan Grühsem, Volkswagen AG

2010: Dr. Norbert Reithofer und Maximilian Schöberl, BMW AG

2009: Dr. Simone Bagel-Trah, Kasper Rorsted und das Kommunikationsteam der Henkel AG & Co. KGaA

2008: Klaus-Peter Müller und Richard Lips, Commerzbank AG

2007: Prof. Dr. Wolfgang Reitzle und Dr. Harry Roegner, Linde AG

2006: Herbert Hainer und Jan Runau, adidas AG

2005: Dr. Nikolaus Schweickart und Dr. Thomas Gauly, ALTANA AG

2004: Dr. Klaus Zumwinkel und Prof. Manfred Harnischfeger, Deutsche Post AG

2003: Dr. Jürgen Hambrecht und Dr. Matthias Hensel, BASF AG

2002: Dr. Wendelin Wiedeking und Anton Hunger, Porsche AG

Der Jury gehören an:

Gerald Braunberger (F.A.Z.)

Prof. Dr. Romy Fröhlich (LMU München)

Prof. Dr. Olaf Hoffjann (Universität Bamberg)

Prof. Dr. Thomas Koch (Universität Mainz)

Prof. Dr. Felix Krebber (HS Pforzheim)

Thomas Leitner (Cision)

Prof. Christine Ritz (HDM Stuttgart)

Manuela Schreckenbach (Cision)

Prof. Dr. Kerstin Thummes (Universität Greifswald)

Gregor Vischer (F.A.Z. Institut)

