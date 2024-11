Gravity Co., Ltd.

Gravity kündigt den weltweiten Start von Idle Mobile RPG „Poring Rush" an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Verschiedene Arten von Porings entstehen auf verschiedenen Levels. Genießen Sie den Spaß, eigene Poring-Kombinationen zu erstellen, um den Kampf zu verbessern

- „Poring Rush" kann weltweit heruntergeladen und gespielt werden, außer in Korea, Japan, China, Vietnam, den Niederlanden, Belgien, Russland, Iran und Kuba.

Gravity, ein globales Spieleunternehmen, hat am 21. November offiziell das Idle Mobil RPG „Poring Rush" auf den weltweiten Märkten herausgebracht.

Das mobile RPG ist in vielen Regionen über den Google Play Store und den Apple App Store erhältlich, außer in Korea, Japan, China, Vietnam, den Niederlanden, Belgien, Russland, Iran und Kuba. Das Spiel unterstützt zehn Sprachen, darunter Koreanisch, Englisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Thai, Indonesisch und Portugiesisch.

Wie der Titel schon sagt, ist „Poring Rush" ein Abenteuerspiel mit einer Vielzahl von Porings. Spieler können ihre eigenen niedlichen Poring-Kombinationen erstellen, um Attribute wie HP, Angriff und Verteidigung zu verbessern, die dann im Kampf eingesetzt werden können. Porings mit höherem Level werden mit steigendem Beschwörungslevel zugänglicher, während häufige Beschwörungen die Chancen erhöhen, Porings mit mächtigen Fähigkeiten zu erhalten.

Die Charakteranpassung, inspiriert durch den unverwechselbaren Charme der Ragnarok-IP-Charaktere, umfasst verschiedene Kostüme und Reittiere zur persönlichen Gestaltung. Je höher das Beschwörungslevel, desto wahrscheinlicher ist die Beschwörung von Porings höherer Ränge, und je mehr Beschwörungen durchgeführt werden, desto größer ist die Chance, Porings mit mächtigen Fähigkeiten zu erhalten.

Die offizielle Startversion bietet spannende Inhalte wie Forschungslabore, Ruinen, Farmen, Altäre und das Zauberschloss. In den Ruinen können die Spieler mit Reittieren Etappen erkunden, um wertvolle Ressourcen zu sammeln. Auf dem Bauernhof können sie verschiedene Feldfrüchte anbauen sowie ernten und erhalten dafür Belohnungen, die von ihrem Level abhängen. Schreine gewähren Fertigkeitseffekte wie erhöhten Angriffsschaden je nach Fortschritt, während das magische Schloss ein Match-3-Mini-Puzzle-Spiel bietet, um wichtige Ressourcen zu verdienen.

Um den offiziellen Start zu feiern, wird es verschiedene aufregende Events im Spiel geben. Das fortlaufende 7-tägige Missions-Event bietet spezielle Gegenstandsbelohnungen für die Erfüllung der täglichen Aufgaben und ein süßes Katzen-Reittier für den Abschluss aller Missionen. In der ersten Startwoche gibt es zusätzliche Belohnungen, die sich nach der Anzahl der verwendeten Skillbooks richten, sowie exklusive Boni für den Abschluss aller Missionen. In diesem Zeitraum werden auch zeitlich begrenzte Belohnungen über Push-Benachrichtigungen verteilt. Außerdem finden in der offiziellen „Poring Rush"-Discord-Community Events wie eine Anmeldefeier, Wettbewerbe zur Einladung von Freunden und ein Schöpferwettbewerb statt, bei denen es großzügige Belohnungen für die Teilnehmer gibt.

Kenneth Noh, Leiter des Global Mobile Business Team von Gravity, sagt dazu: „Poring Rush setzt auf den niedlichen und vertrauten Charme der Porings, den legendären Charakteren aus Ragnarok Monsters." „Dieses Spiel wird nicht nur Ragnarok-Fans ansprechen, sondern jeden, der Spaß an einzigartigen und lustigen Kämpfen mit Porings hat", fügte er hinzu. „Um den globalen Start zu feiern, gibt es Events im Spiel und in der Community mit vielen spannenden Belohnungen und wir laden alle ein, daran teilzunehmen!"

Weitere Einzelheiten zur weltweiten Einführung von Poring Rush finden Sie auf der offiziellen Website https://poringrush.gnjoy.com.

[Offizielle Website von Gravity] http://www.gravity.co.kr [Website von Poring Rush] https://poringrush.gnjoy.com [Poring Rushs Facebook-Website] https://www.facebook.com/PoringRush/ [Poring Rushs Discord-Community] https://discord.gg/JPMBGvxK3c

moon@gravity.co.kr

Original-Content von: Gravity Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell