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DRI und Entrix kooperieren bei der Full-Stack-Optimierung eines 133-MW-Batteriespeichers in Polen

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München (ots)

DRI hat Entrix als Optimierungspartner für seinen 133-MW-Batteriespeicher in Trzebinia, Südpolen, ausgewählt. Das Projekt zählt zu den ersten großen Batteriespeicherprojekten in Polen, die einen 17-jährigen Kapazitätsmarktvertrag gesichert haben, der 2027 beginnt. Mit einer ab diesem Jahr geltenden Kapazitätsmarktverpflichtung ist es derzeit der größte Batteriespeicher des Landes.

Das Projekt "Trzebinia" ist DRIs erster Batteriespeicher in Polen und stellt einen bedeutenden Meilenstein im sich schnell entwickelnden polnischen Flexibilitätsmarkt dar. Nach erfolgreicher Teilnahme an der Kapazitätsmarkt-Auktion muss das Projekt vor 2027 vollständig in Betrieb gehen, um seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

DRI hat Entrix nach einem wettbewerbsintensivem Ausschreibungsverfahren ausgewählt. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Entrix die Full-Stack-Optimierung und Vermarktung der Anlage durch eine KI-basierte Multi-Markt-Optimierung über alle relevanten Energiemärkte in Polen hinweg. Die Lösung ist darauf ausgelegt, Erlöse durch Revenue-Stacking-Strategien zu maximieren und gleichzeitig die langfristigen Kapazitätsmarktverpflichtungen des Projekts vollständig zu erfüllen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der maßgeschneiderten Unterstützung im Zertifizierungsprozess für die Regelenergiemärkte sowie auf der technischen Vorbereitung für die Marktteilnahme. Entrix und DRI werden eng zusammenarbeiten, um ein reibungsloses Onboarding, die Systemintegration und operative Einsatzbereitschaft deutlich vor Beginn der Lieferperiode 2027 sicherzustellen.

Murat Cinar, CEO von DRI, sagt: "Wir freuen uns, mit Entrix einen führenden Akteur für die Optimierung und Vermarktung unseres Batteriespeichers in Trzebinia gewonnen zu haben. Angesichts der strategischen Bedeutung unseres ersten Batteriespeicherprojekts in Polen und dessen langfristigen Kapazitätsmarktverpflichtungen, haben wir ein anspruchsvolles, mehrstufiges Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Dieses umfasste Backtesting, Live-Tests sowie eine umfassende Prüfung von Resilienz und Cybersicherheit. Entrix hat dabei starke Fähigkeiten in der Multi-Markt-Optimierung sowie Zuverlässigkeit und End-to-End-Support demonstriert. Wir freuen uns darauf, das Projekt gemeinsam umzusetzen und in Betrieb zu nehmen."

Aleksandra Radwanska, Country Lead Poland bei Entrix, sagt: "Der Gewinn dieses Projekts in einem äußerst anspruchsvollen Ausschreibungsverfahren unterstreicht die Stärke unseres technologischen Ansatzes und unseres ganzheitlichen operativen Supports. Bei Anlagen mit langfristigen Kapazitätsmarktverpflichtungen müssen Optimierung, Zuverlässigkeit und Compliance Hand in Hand gehen. Unsere Lösung stellt sicher, dass das Projekt in Trzebinia die Erlöse über alle Märkte hinweg maximieren und gleichzeitig seine vertraglichen Verpflichtungen zuverlässig erfüllen kann."

Das Projekt stärkt die Präsenz von Entrix in Polen, einem der dynamischsten Batteriespeichermärkte Europas. Das Unternehmen verwaltet derzeit 1,5 GW an Batteriespeichern in Polen. Bei der jüngsten Kapazitätsmarktauktion wurden rund 2,5 GW neue Batteriespeicherkapazität vergeben. Ein Anstieg von etwa 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies unterstreicht das starke Investitionsinteresse und Wachstum des Marktes. Mit ambitionierten öffentlichen Förderprogrammen, die bis 2028 den Aufbau von rund 5,4 GWh Energiespeicherkapazität unterstützen sollen, sowie nahezu 9 GW bereits genehmigter Projekte spielen Großspeicher eine zunehmend zentrale Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien und der Gewährleistung der Netzstabilität. Fortschrittliche Optimierung und strenge Betriebsstandards werden für Anlagenbetreiber und Investoren gleichermaßen zu entscheidenden Differenzierungsmerkmalen, indem sie zusätzliche Wertschöpfung durch Multi-Markt-Teilnahme und höhere Erlöspotenzial ermöglichen.

Dieser Meilenstein baut auf DRIs jüngstem Erfolg auf, eine KUKE-gesicherte Finanzierung in Höhe von rund 470 Mio. PLN von der Erste Bank Polska, PKO Bank Polski und UniCredit für den Bau des Batteriespeichers Trzebinia gesichert zu haben. Damit zählt das Vorhaben zu den ersten und größten Projektfinanzierungen für Standalone-Batteriespeicher in Polen. Als einer der größten Batteriespeicher in Polen mit einer Kapazitätsmarktverpflichtung ab 2027, setzt die Anlage Trzebinia somit frühzeitig einen Maßstab dafür, wie Batteriespeicher langfristige vertraglich gesicherte Erlöse mit Merchant-Multi-Markt-Strategien kombinieren können.

Über Entrix

Wir sind Energiehändler und Marktführer für die Vermarktung von flexiblen Energiesystemen in Europa. Entrix bietet zusätzlich zu Stromhandel basierend auf künstlicher Intelligenz, innovative Produkte zu langfristiger Umsatzabsicherung und netzdienlichen Steuerung von Batteriespeichern. Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket begleiten wir unsere Kunden über alle Projektphasen von der technischen Auslegung und Integration, über die kontinuierliche Optimierung bis zu 24/7 Betreuung im laufenden Betrieb - inklusive Anpassung an Marktveränderungen und Erschließung neuer Erlöspotenziale.

Mit über 3,6 GW und 9,8 GWh sowie mehr als 87 Batteriespeicherprojekten unter Vertrag ist Entrix in Deutschland, Polen, Italien, Spanien und Portugal aktiv und mit Büros in München, Warschau, Mailand und Madrid vertreten. Entrix optimiert als Pionier einen der ersten Batteriegroßspeicher in Deutschland und ist heute der bevorzugte Partner führender Infrastrukturunternehmen wie Encavis, MEAG (Munich Re) sowie eine Vielzahl lokaler Stadtwerke.

Über DRI

DRI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Energiewende in Mittel-, Ost- und Südeuropa voranzutreiben. Die Mission des Unternehmens besteht darin, in unterversorgten Märkten Europas zur Erreichung der Netto-Null-Ziele beizutragen - durch den Aufbau eines Portfolios aus erneuerbaren Energien und Batteriespeichern in Kroatien, Italien, Polen und Rumänien. Das Unternehmen verfügt bereits über ein Portfolio aus Onshore-Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten und betreibt vier Projekte in Rumänien - drei Solarparks und einen Windpark, der erste in diesem Land, der seit einem Jahrzehnt gebaut wurde.

DRI ist ein in Amsterdam ansässiger Entwickler und Betreiber von erneuerbaren Energien mit lokalen Büros in Zagreb, Rom, Warschau und Bukarest. DRI wurde 2021 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der DTEK Group, dem führenden und größten privaten Investor im ukrainischen Energiesektor.

Die DTEK Group befindet sich zu 100 Prozent im Eigentum von SCM Holdings. Letztbegünstigter und alleiniger Anteilseigner ist Rinat Akhmetov, Unternehmer und Philanthrop.

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