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Wie wird man Realitystar? Kadar Loth, Flocke und Sam Dylan unterrichten in "Die Realitystar Academy"- ab Donnerstag, 16. April, auf Joyn

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München (ots)

Wie schreibt man Reality-Geschichte? Wie setzt man sich taktisch in den Spielen durch? Mit wem schmiedet man Allianzen? Und wie wird man zum unvergesslichen Maincharacter einer ganzen Staffel? 18 unbekannte Realitytalente stellen sich genau diesen Fragen. An der "Realitystar Academy" wird für Fame gepaukt - ab Donnerstag, 16. April auf Joyn. Die Crème de la Crème der Realitybranche unterrichtet in Fächern wie Geschichte, Biologie, Sport und mehr - und gibt ihr Insiderwissen gnadenlos weiter. Immer mit wachem Blick: Direktorin Désirée Nick und ihr Assistent Gigi Birofio. Gemeinsam entscheiden sie:Wer hat die Personality für Reality?

Das ist der Lehrstuhl der "Realitystar Academy":

Kadar Loth - "Die Reality-Historikerin" Fach: Geschichte "Ich habe Reality-TV-Geschichte geschrieben und zeige euch, wie man unvergesslich wird."

Flocke - "Der Körperflüsterer" Fach: Biologie "Im Reality geht's für mich weniger um Theorie, sondern darum, wie Menschen ticken: Körpersprache, Reaktionen, Dynamiken - das ist mein Unterricht.

Gigi Birofio - "Der Wortakrobat" Gastdozent für Deutsch "Ob Streit oder Flirt - die richtigen Worte entscheiden, ob du fliegst oder fällst."

Sam Dylan - "Der Drama-Ästhet" Zwischenprüfung "Reality ist Kunst - und ich bewerte, wie gut ihr euer eigenes Meisterwerk erschafft."

Cecilia Asoro - "Die Challenge-Kommandantin" Fach: Sport "Hier geht's nicht nur um Kraft, sondern darum, wer unter Druck wirklich abliefert."

Tara Tabitha - "Die Moral-Majestät" Fach: Sozialkunde "Zwischen Intrigen und Loyalität entscheidet sich, wer du wirklich bist und wie weit du gehst." Formularbeginn

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Steckbriefe, Interviews und Bildmaterial finden Sie in unserer Presselounge.

"Die Realitystar Academy" wird von Madame Zheng im Auftrag von Joyn produziert.

"Die Realitystar Academy", ab Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn

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