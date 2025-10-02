BILD der FRAU

"Eltern sind gefragt!": Exklusiv-Interview mit Bundesministerin Karin Prien in BILD der FRAU

Hamburg / Essen (ots)

BILD der FRAU zu Besuch im Berliner Büro der CDU-Politikerin

Offenes Gespräch über Erziehung, Teilzeitfalle und unser Schulsystem

Deutliche Worte zum Thema Antisemitismus

"Kinder brauchen Zuwendung, Gespräche, Vorlesen, gemeinsames Spielen. Eltern müssen da wieder mehr Verantwortung übernehmen!", sagt Karin Prien (60, CDU) im großen Exklusiv-Interview mit BILD der FRAU. In ihrem Berliner Büro spricht die Bundesministerin für Bildung, Familie, Frauen, Jugend und Senioren mit Deutschlands reichweitenstärkster Frauenzeitschrift über Politik und Privates.

Prien macht klar: Frühkindliche Förderung ist entscheidend. Sie fordert verpflichtende Sprachtests für Vierjährige und mehr verlässliche Betreuung: "Unser Ziel ist es, Eltern echte Wahlfreiheit zu geben und Müttern den Weg aus der Teilzeitfalle zu ermöglichen - was auch vor Altersarmut schützt."

Besonders wichtig ist ihr außerdem das Ehrenamt: "Engagement ist der Kitt, der alles zusammenhält, uns widerstandsfähiger macht - auch gegen Extremismus." Beim Thema Antisemitismus wird sie ebenso deutlich: "Antisemitismus ist wieder Alltag. Viele Jüdinnen und Juden fragen sich, ob sie hier noch sicher leben können."

Für Karin Prien heißt das: Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen, Menschen stärken. Genau deshalb wird die Bundesministerin am 19. November bei der großen GOLDENE BILD der FRAU-Gala in Hamburg den mit 30.000 Euro dotierten Publikumspreis überreichen - und gemeinsam mit BILD der FRAU starke Frauen feiern.

Das vollständige Interview mit Bundesministerin Karin Prien lesen Sie ab 2. Oktober 2025 in BILD der FRAU (Heft 41/25).

Original-Content von: BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuell