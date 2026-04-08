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Joyn

Bei Joyn knallts im März so richtig: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer holt über 12 Millionen Nutzer:innen und liegt klar vor RTL+

München (ots)

Der März ist stark bei Joyn: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer holt 12,1 Millionen Zuschauer:innen und knackt damit zum sechsten Monat in Folge die Zehn-Millionen-Marke. Damit wächst Joyn bei der Nettoreichweite (Z ab 3) um starke 22,5 Prozent und liegt mit einem Abstand von 2,0 Millionen Nutzer:innen sowohl beim Wachstum als auch bei der absoluten Reichweite klar vor RTL+.*

Beim Nutzungsvolumen wächst Joyn im Vergleich zum Februar 2026 schön um 14,5 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat bleibt die Streamingplattform stabil.

Zu den erfolgreichsten Programmen auf Joyn gehören im Februar 2026 die ProSieben-Shows #GNTM und "Wer stiehlt mir die Show?", der SAT.1-Reality-Hit "Promis unter Palmen", die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" und die Creator-Formate "Love Hunter" und "The Race".

*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.04.2026

Pressekontakt:

Eva Gradl
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127
eva.gradl@seven.one

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell

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