"Alter Ego" ab 7. November auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google und Apple TV digital erhältlich

"Alter Ego" ist die erste Schweizer Serie, die vollständig im Tessin gedreht wurde. In dem ersten hochspannenden Fall jagt der kantige Ermittler Kommissar Leonardo Blum zusammen mit seinem Team einen Mörder, der inmitten von Masken und Konfetti unbemerkt bleibt. Untersucht werden dabei nicht nur Beweise, sondern vor allem die Menschen einer Stadt, hinter deren friedlicher Fassade sich beunruhigende Geheimnisse verbergen.

Ein mysteriöser Mord an einer jungen Frau während der Fasnacht führt die Bevölkerung von Bellinzona zurück in ihre dunkle Vergangenheit. Bei Kommissar Leonardo Blum und seinem Team weckt der Fall dunkle Erinnerungen, denn bereits vor elf Jahren hat ein Serienmörder die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Wer hat sein Alter Ego entfesselt?

